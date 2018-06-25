浙江嘉兴市长胡海峰拟任设区市党委书记

原标题：嘉兴市长胡海峰拟任市委书记

来源：长安街知事

据浙江新闻客户端报道，经浙江省委研究，决定将拟转新的重要岗位任职的胡海峰同志予以公示，征求广大干部、群众的意见。

胡海峰，男，汉族，1972年11月生，安徽绩溪人，1995年5月加入中国共产党，1998年5月参加工作，研究生学历。现任中共嘉兴市委副书记、市长，拟任设区市党委书记。

胡海峰本科毕业于北方交通大学（现改名为北京交通大学），后在清华大学拿到EMBA学位。他曾在清华大学下属的两家公司工作，任清华控股有限公司高级工程师、同方威视技术股份有限公司总裁。

2005年7月，胡海峰当选为中华全国青年联合会第十届委员会委员。

2010年4月，胡海峰出任浙江清华长三角研究院党委书记；5月，应“亚太和平研究基金会”邀请，他以浙江清华长三角研究院院长身份赴台进行学术访问。

据浙江在线报道，浙江清华长三角研究院成立于2004年，为浙江省与清华大学探索省校合作模式而共建的正厅级事业单位，总部设在嘉兴。

2013年5月，胡海峰出任嘉兴市委副书记，次年兼任政法委书记。2016年3月，他正式当选为嘉兴市长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，对于嘉兴的发展，胡海峰曾表示“功成不必在我”。

“南湖红船、嘉兴粽子，您觉得嘉兴第三张城市金名片是什么？”今年3月，有记者如此问胡海峰。

“世界互联网大会。”他回答说。

“但不能仅仅为了开会而开会。”胡海峰指出，要以世界互联网大会为强大动力，带动嘉兴的经济结构实现战略性调整。特别是以数字经济为引领，实现新旧动能接续转换。

“将来，要有一些具有国家战略意义、有推动供给侧结构性改革、对于实现高质量发展具有重要助益的战略性新兴产业在嘉兴诞生，我觉得也是十分自豪和骄傲的。”说到这里，胡海峰豁然一笑，“哪怕只是在嘉兴孵化，最后没有留在嘉兴实现产业化，我们扶上马送一程，也是嘉兴的历史性贡献，也是嘉兴浓墨重彩的一笔。”

责任编辑：余鹏飞