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禁毒办：全国每万人有18人吸毒 青少年吸毒者减少

禁毒办：全国每万人有18人吸毒 青少年吸毒者减少
2018年06月25日 19:55 新京报作者：汤子帅
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　　原标题：全国每万人有18人吸毒 青少年吸毒者在减少

　　6月26日是国际禁毒日即国际反毒品日。6月25日，国家禁毒委员会办公室举办新闻发布会，发布《2017年中国毒品形势报告》，介绍了我国目前毒品最新形势。

　　截至2017年底，全国现有吸毒人员255.3万名（不含戒断三年未发现复吸人数、死亡人数和离境数），较上一年增加了4.8万人，同比增长1.9%，增速放缓。现有吸毒人数占全国人口总数的0.18%。

　　根据近三年毒品形势报告数据显示，35岁及以下青少年吸毒者在全部吸毒人员中的比例呈下降趋势，青少年毒品预防教育成效继续得到巩固。（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）

责任编辑：余鹏飞

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