禁毒办：全国每万人有18人吸毒 青少年吸毒者减少

原标题：全国每万人有18人吸毒 青少年吸毒者在减少
6月26日是国际禁毒日即国际反毒品日。6月25日，国家禁毒委员会办公室举办新闻发布会，发布《2017年中国毒品形势报告》，介绍了我国目前毒品最新形势。
截至2017年底，全国现有吸毒人员255.3万名（不含戒断三年未发现复吸人数、死亡人数和离境数），较上一年增加了4.8万人，同比增长1.9%，增速放缓。现有吸毒人数占全国人口总数的0.18%。
根据近三年毒品形势报告数据显示，35岁及以下青少年吸毒者在全部吸毒人员中的比例呈下降趋势，青少年毒品预防教育成效继续得到巩固。（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美一场危机愈演愈烈 因中国拒做这件事
- 【 军事 】 出鞘：格鲁吉亚为何成中国战略向西关...
- 【 财经 】 101女团开门红背后恐惧：没积蓄 没经...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 火箭少女101首秀 杨超越没开口也有歌...
- 【 科技 】 美国军用卫星遭遇网络攻击 黑客威胁加...
- 【 教育 】 易烊千玺高考总分473 超线132分
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有