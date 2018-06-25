环球时报：美国搞“技术隔绝”阻止不了中国进步

原标题：社评：美国搞“技术隔绝”阻止不了中国进步

据美国媒体报道，特朗普政府将在本周公布禁止中国公司投资美国科技公司、并进一步限制向中国技术出口的计划。此举意在阻止中国在信息技术、航空航天、电动汽车和生物工程等领域的技术进步，媒体预计，这将加剧中美的贸易紧张。

对投资和技术出口过度限制不利于商业的正常发展，这是常识。华盛顿不断对其相关的保守政策加码，是以几个严重误判为基础的。这些误判包括：

第一，认为中国这些年的技术发展本不应该发生，它是美国对技术出口管制松弛、中国采取非正当手段窃取美国技术的结果。

第二，认为只要美国加固同中国之间的技术围墙，中国的科技进步就将停滞下来或者大幅延缓，因此美国采取严厉管制措施刻不容缓。

第三，认为阻止中国科技进步、而非通过自我改革加强自身竞争力是保持美国优势的关键。

美国这是用封闭法来固守既有优势的存量，而不愿意正视世界是蓬勃发展的，美国唯有让自己走得更快，才能保持运动中的优势。静态的优势是不存在的。

美国主张与中国技术隔绝的精英们应当整理一下思路。想想看，中国的“两弹一星”是从外界买来的吗？中国改革开放以来的技术进步最快，但中国从外部购买技术是不是比普通国家难多了？不仅美国对中国实行技术出口管制，而且一直要求它的盟国也这样做。

中国的技术进步总体上是中国高速发展的孪生兄弟，它的内生动力是决定性的，不管通过外部引进还是独立研制，它们都注定发生。

技术发展也需要市场的支持。美国的技术成果在中国市场大放异彩，也从中国市场获得了研制新一代技术、保持持续技术领先所需的资金。与一个潜在的世界最大消费市场隔绝，等于将美国技术的应用市场砍掉一大块。

阻止投资和技术出口，甚至连科技领域的学术交流和留学生都考虑限制，这实在是21世纪的奇葩策略。这大致相当于堵住湖泊的入水口和出水口，在它的上面铺一层塑料膜以防湖水的蒸发。

实际上这么多年了，中国没从美国买到什么很先进的技术，芯片、航空发动机等关键技术，美国一直把得牢牢的。美国对技术出口管制得最严，也对自己的技术被中国“盗窃”的怀疑和指责最多。必须说，这种心态很不好，如此神经兮兮是国际贸易的大敌。

美国需要重新评估早已改变了的世界，看清发达国家与新兴国家千帆竞发的新现实，华盛顿的精英们要摆脱种族及文化傲慢，切不可低估其他国家发展技术的能力。他们应当知道封闭并不有利于守住美国的技术优势，美国必须投身到21世纪全新的竞争中，建立起别人跑起来时我比你跑得更快的本事，使自己无法被超越。

中国的市场已经足够大，在美国加强技术出口管制的情况下，中国市场必将进一步投入到支持本国技术进步的大潮中去，催生更多本国的科技成果。封闭本身就不是21世纪的逻辑，稍微看得远点就会相信，封闭决不会给美国的科技优势加分。

责任编辑：张迪