这些北京考生获清华北大降分 最高优惠降至一本线

原标题：祝贺！这些北京牛娃喜提清华北大降分“优惠券”

来源：北京日报

今天起，本市高考生开始填报本科志愿。近日，教育部阳光高考平台公示近90所高校自主选拔认定结果，清华大学在京认定368人次，北京大学在京认定322人次，这其中，有不少考生同时获得两校自主招生认定。

高招录取时，他们将可享受额度不等的录取优惠，最高优惠可降至一本线。

清华普通类自主招生认定北京考生137人次，北京大学普通类自主招生认定北京考生65人次；清华领军计划在京认定231人次，北大博雅计划在京认定257人次，两校在京认定考生总数居全国各省前列。

清华自招22人可降至一本线录取

据清华招办统计，今年，清华各类型自主选拔共收到3万多份有效申请材料，通过专家组评审后，共有6000多人进入初试，2000多人闯进复试；复试设置综合面试、专业特色选拔项目测试和体质测试，由清华各学科和专业的200多名一线专家、知名教授组成的专家组展开面试。

清华招办表示，今年，进入复试的考生总数略有增加，是为了给了更多学生以近距离感受清华的机会。

今年，获清华大学普通类自招认定资格的北京考生共137人次：

海淀最多85人次，其次是西城35人次，东城12人次，丰台2人次，朝阳2人次，昌平1人次。

十一学校获得清华认定的学生最多，达到22人次，其次是清华附中21人次，人大附中16人次，来自西城的北师大附属实验中学11人次，北京四中10人次。

清华本次自招认定，考生最低可降至一本线录取，共有22位北京考生获得这一“礼包”，他们的测试成绩均为99分，主要来自十一学校、人大附中、师大实验等校。

清华领军计划瞄准的考生都是优中选优。

今年，清华领军计划在京认定231人次，其中海淀137人次，西城59人次，东城18人次；人大附中46名学生获认定，清华附中35人，十一学校23人。

北大自招16人可降至一本线

据北大招办此前透露，2018年通过北大各类自主选拔项目审核的考生接近6000人，获得北大自招认定的优秀学生，同样最低可降至一本线录取。

今年，北大在京认定的自招考生总计65人次——

海淀、西城两区分别有41人次、18人次，东城、丰台、昌平分别为4人次、1人次、1人次。人大附中入选考生最多，有20人次，其次是十一学校9人次，北师大附属实验中学7人次，北京四中7人次，北大附中2人次。

北大自招认定的北京考生中，可降至一本线录取的考生共16人次，他们的测试成绩均为99分，另有3人次可降至北大在京模拟投档线下60分录取，还有11人次可降50分录取。

与清华领军计划同一重量级的北大博雅计划，在京认定257人次，海淀共131人次，西城85人次，东城26人次；从中学分布看，人大附中55人次，十一学校、北京四中和北师大附属实验学校各27人次，北大附中20人次。

博雅计划认定中，有十多名考生获得可降至一本线录取的优惠。

特别提醒：用“录取优惠”不占统招计划

自招会不会挤占统招名额？

考生和家长无需担心，按照教育部规定，自主招生不占用高校统招名额：如果考生实际高考分数未达到清华或北大在京提档线，需要利用自主招生认定的降分优惠考入，该考生并不占用统招计划。如果考生高考分已达到清华、北大录取线，无需启用降分优惠，则使用统招计划录取。

责任编辑：余鹏飞