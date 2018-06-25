八旬老市长捐100万奖金给中学 这笔钱来路不一般

原标题：今天，徐匡迪把人生中最重的一笔钱捐给了久隆模范中学，年逾八旬的老市长依旧很忙

最近，上海市老市长徐匡迪很忙。

5月30日，中国工程院院士大会上，颁发了中国工程科技界最高奖项——光华工程科技奖。全国政协原副主席、中国工程院院士徐匡迪获得分量最重的第十二届光华工程科技奖成就奖。

徐老拿到这个奖项，可以说是众望所归，在此前的提名环节中，中国工程院下属9个学部一致提名徐匡迪为该奖项候选人。

获奖后没多久，徐匡迪又作出一个意料之外，又在情理之中的决定，把光华工程科技奖最高奖项成就奖奖金全部捐出去，整整100万！

徐匡迪院士和他的夫人第一时间决定将所得奖金全数捐给久隆模范中学。

这所学校与徐匡迪颇有渊源——久隆模范中学是徐匡迪在担任上海市市长期间发起倡议，上海市教委和原闸北区人民政府共同投资兴建的一所公办区属重点免费中学。

“这笔奖金是我们这一生拿到的最重一笔钱，怎么用？”25日久隆模范中学的捐赠仪式上，徐匡迪院士说，“我们觉得，应该支持教育，因为中国发展需要的人才都是老师培养出来的，下决心支持久隆，因为孔夫子说过有教无类，教育是所有人成长成才的基础。”

这不是徐匡迪第一次给久隆捐款

徐匡迪院士夫妇

“久隆是一棵树。学生是猗郁的树叶，汲取养分，向上生长。老师是坚强的树干，教授本领、给予知识。而徐匡迪爷爷，和许多人一起，埋下了爱心的种子，风里雨里呵护着这棵树的成长，”每天上学放学，高二3班的吴岑岑都会经过徐爷爷当年题写的校名，也从校史里记住了他当时说的话，“要让清贫家庭的子女同样有受教育的机会”。

从2001年学校创办至今，徐匡迪院士即使身在北京，工作繁忙，他们依然支持学校发展，并连续七年向学校捐赠院士津贴，并把自己和夫人在国外讲学的报酬、出书的稿费捐给学校基金，捐款总数达60余万元人民币。

徐匡迪对久隆模范中学的关心也是一刻不曾停止。解放日报·上观新闻记者注意到，2017年9月19日，徐匡迪及夫人许珞萍特意给久隆模范中学全体师生写了一封贺信。

徐匡迪在信上写道：“久隆模范中学以培养‘素质全面、人格健全、基础扎实、乐于奉献’的模范学生为目标，积极探索，勇于创新。学校的努力方向是正确的，取得成绩是可喜的，积累经验是宝贵的。希望你们认真总结、戒骄戒躁，百尺竿头、更进一步，以更傲人的成绩回报祖国和人民的期望”。

徐匡迪许珞萍贺信

“学校办得这么好，我非常感动，”徐匡迪说。近年来，久隆在“让每个学生都成为模范公民”的校训下，育人有成。2017年高考本科率100%，达到高水平大学综招线的学生超过52%。更值得一提的是，2018年5月最新数据统计，该校高中生5年间累计394人参加志愿者服务，累计服务41227.5学时，获得表彰24次。在全社会的爱中成长，一代代学子点滴回报，爱是这校园里最美的传承。

“置身须向极高处”

久隆模范中学学生在表演节目

举行捐赠仪式的大礼堂里，徐匡迪和夫人许珞萍戴着鲜艳的红领巾，坐在第五排，坐在孩子们中间。

“前面几位领导的寄语，把我要说的都讲完了，”徐匡迪上台发言时，笑着说，“我希望同学们能记住在学校受到的教育，并将其作为未来人生前进的动力。”他还将在云南西山半山腰上看到的一副对联，送给学子——置身须向极高处，举首还多在上人。

“希望大家未来无论是做医生也好，做工程师也好，在各个领域中，都能在可努力的范围内，以最高的标准要求自己，永不满足，永不停步，成长为国家建设需要的栋梁之材，”一番肺腑之言，“我和许老师都80多岁了，争取活到‘第一个百年’，能看到中国全面建成小康社会，但没有决心和勇气活到‘第二个百年’了，那要2049年了。不过，我相信在座各位一定能成为‘第二个百年’的参与者和见证者，为中华民族伟大复兴而奋斗。”

年逾八旬，徐匡迪一刻不停

虽然已年逾八旬，但徐匡迪仍在为国家发展出谋划策。作为京津冀协同发展专家咨询委员会组长，他正以先进的理念，研究雄安新区规划工作。作为原上海市长，他坦言：“不够关心创业青年，是我们当时留下来的问题。现在一定要把更多创新创业者吸引到上海，发挥他们的才干。”

徐匡迪院士曾多次接受解放日报·上观新闻的采访，在谈到担任上海市长的岁月时，徐匡迪表示最感到欣慰的就是“上海逐步变成了一个国际化的城市，也成为一个大家都向往去工作、去生活的地方。”

那时候工人下岗、交通拥挤、住房困难、基础设施落后、国企没有竞争力，而等到我离开上海的时候，上海人已经开始为上海感到骄傲，说明上海城市的品质在发生变化，而不是说造了多少栋楼，这不是主要的。

如今，上海正在建设张江综合性国家科学中心，而张江的第一个大科学设施——上海同步辐射光源，就是徐匡迪任市长时决定建造的。这个项目从提出到获批延续多年，最大的一个争议是：这个投资十多亿元的装置有没有足够多的用户？后来的事实证明，徐匡迪等人的判断是正确的，上海光源各条线站运行后，很快“供不应求”。目前，上海光源二期工程正在建设中。

徐匡迪还是一位高瞻远瞩的战略科学家。

任中国工程院院长期间，他十分重视决策咨询工作，领导团队完成了先进制造业、中国城镇化、京津冀协同发展等方面的咨询项目。在《中国新型城镇化战略研究》中，中国工程院提出了“以人为本的城镇化”理念，得到中央领导的高度认同。这份报告作为2015年全国城镇化工作会议的参阅材料，发至各省部级领导。

2004年6月4日，中国工程院院长徐匡迪为新当选的中国工程院院士颁发证书。新华社 发

2015年，习近平总书记提出京津冀协同发展的宏伟战略目标。徐匡迪出任京津冀协同发展专家咨询委员会组长，带领团队研究京津冀三地的功能定位、发展目标等问题，并论证在河北建立雄安新区的可行性。为了国家的“千年大计”，这位战略科学家组织国内外专家，对雄安新区的总体规划进行了数十次论证。如今，这一新区的建设正在稳步推进。

责任编辑：余鹏飞