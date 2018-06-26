等了15年 北京城铁13号线今年将在西段加两站

原标题：等了15年，北京城铁13号线终于要加站了

来源：“北京日报”微信公众号

北京还有“城铁”呢？

如果你知道，说明你来北京起码已有10年了。

600多公里的北京地铁里程，北京人只管13号线叫“城铁”。你到北五环一带，连公交站牌上都管13号线的车站叫“城铁站”。

很多北京人对13号线的感情不亚于1号线。

站名就能看出，回龙观、立水桥、望京、西二旗这些地方，都是最早的一批大型居住区；而像上地这样的地方，又聚集着无数码农们的梦；还有，东直门蜿蜒曲折的换乘旅程，西直门如瀑布倾泻的客流，让人想忘都忘不掉……

北京日报（微信ID：Beijing_Daily）独家打探到，13号线今年就将启动加站，在西段加两站。

6座车站被神秘预留了15年

13号线是北京第三条动工的地铁线。前两条就是现在的1号线和2号线，已经有几十年的历史。甚至在上世纪五六十年代，就有了规划。

直到1993年版本的北京地铁规划中都没有出现13号线。这一年，北京市提出了一份涵盖12条线、里程达300公里的地铁规划。各方其实都在筹备3号线的建设，但到了1998年，一条全新的地铁线路规划出现，规划部门批复：将“西直门——回龙观——东直门”城市快速轨道交通线纳入到市区轨道交通线路规划网中。

这条线路的意义足够重大，用“走远路”的方式把北京北部一大片居民区、高校等串了起来。2000年，13号线西段率先开始全面建设；之后，东段也顺利启动。这条线建得很快，2003年全线贯通运营。

一直到今天，13号线依然维持40.74公里、16座车站。但很多北五环的老百姓都知道，13号线从一开始就有6座预留车站。

此前网络上曝光了一份多年前的环评报告书，披露了6座预留车站分别为：学院南路站、北四环西站、清华东路站、建材城东站、来广营站、北四环东站。

2010年，有媒体报道建材东路站（立水桥站与霍营站之间）、清华东路站（上地站和五道口站之间）最快有望在当年年底启动建设。

的确，这次进行大量的前期工作。甚至在2011年启动环评，2012年项目用地预审获得批复；2013年清华东站的命名方案也进行了公示。不过，加站一事未能成功。

因为高铁，突然有了清河地铁站

北京日报（微信ID：Beijing_Daily）今天要介绍的加站方案，与2010年的那次有所不同。这次在13号线西段将增加清河站和清华东路西口站。

先来说清河站。这一站不属于预留站，是考虑到服务京张高铁等原因而专门新增的。这一站位于西二旗站和上地站之间，清河站。

京张高铁在北京城区有两个始发站：北京北站（西直门）、清河站。但目前清河站并没有任何一条地铁线做配套。而根据规划，这里将实现“四轨交汇”：除了京张高铁外，还有13号线、昌平线南延和19号线支线。

未来清河站的3条地铁线

这3条地铁线中最先开通的就是13号线。近期发布的《2018年北京市重点建设项目计划》中提出，今年将新建清河站交通枢纽（一期），位于海淀区上清地区，规模将达1.4万平方米。

住建部门向北京日报（微信ID：Beijing_Daily）解释，清河站交通枢纽将包含京张高铁、地铁13号线等轨道线，同时还将实现与公交的接驳，“原13号线将进行微调进入清河站房，并增加地铁站。”根据计划，清河站交通枢纽（一期）预计今年3季度开工，2019年底完工投用。

施工方也曾披露，清河站主站房区西侧将是13号线的承轨层结构，预计7月底完成，预计12月1日13号线将拨入清河站运行。

清华东路西口站“失而复得”

另一座新增站是清华东路西口站，就是6座预留车站的“清华东路站”。现在北京地铁运营版图中，就有15号线清华东路西口站。以后13号线加站完成，这一站就实现13号线和15号线的换乘。

这一站也特别坎坷。一位参与规划建设的地铁大咖向北京日报（微信ID：Beijing_Daily）透露，早在2012年，相关部门就研究启动增加该站，从而实现该站与15号线换乘并同步开通。

13号线与15号线目前还无法换乘，未来将在上地站和五道口站间增加清华东路西口站

但因为当时规划的京张高铁项目紧邻本项目东侧，但京张高铁地面方案或地下方案尚未确定，加之与15号线换乘路径上一体化开发等原因，该项目就被暂停。

但15号线开通后，客流增加；同时周边区域快速发展。呼声愈发强烈。同时，京张高铁地下方案的确定，13号线的清华东路西口站又在2016年被再度提上日程。

据了解，项目目前为规划设计阶段，车站位于清华东路北侧、荷清路东侧、双清路西侧，与15号线清华东路西口站采用“L”型换乘，计划于今年开建、2021年开通。

不仅加站，一些车站变换乘站

北京地铁现在正进行新一轮建设高峰，尤其是北部线网将进一步织密。于是，13号线未来除了加站，还要面临普通车站变换乘站。

未来的13号线运营线路图

比如，正在建设的“北三环地铁线”——12号线，将与13号线分别在大钟寺和光熙门站实现换乘。

已经实现与15号线换乘的望京西站，2020年还将汇入17号线。望京西站的换乘将通过望京西交通枢纽，实现地铁13号线、15号线、17号线与地面公共交通、出租车、自行车等多种交通方式的快速接驳换乘。

变化这么多，13号线会不会更挤？

13号线的西二旗站，曾被认为是“史上最挤地铁站”。但其实，这一路其它车站的压力一点也不小，早高峰上车，基本已经人贴人。

其实，这条线一直有一个现实问题无法避免：由于建成通车时间较早、规划时也未曾想到今天庞大的地铁客流，13号线的实际客运量已经接近了规划时的远期预测值，高峰时最大断面流量甚至已经远高于这个数字。

现在，13号线要增加车站、车站增加换乘功能，以后会引入更多的客流。未来地铁里会不会更挤？

先来从规划说起，一般新线开通涉及到老线，规划部门都会专门研究客流匹配的问题，比如新线对老线的影响，再比如老线该进行哪些改造。这是为了实现平衡。

再来说新建线。伴随着加站和增换乘站，一批新线投入建设，也可以缓解13号线的压力。比如昌平线南延开通后，随昌平线南下的客流不必一定要选在西二旗换乘；17号线的部分路段又与13号线东段平行，也可有所缓解。

最后来说老线的运营和改造。据运营公司介绍，13号线正在推进信号系统全面升级改造，每年按计划实现改造目标，有望进一步缩短发车间隔，提升运输能力。记者也打探到，在信号系统、供电系统、车辆设备的升级之外的改造，目前也正在内部研究阶段。

而运营组织也能缓解压力、提高运力。比如结合客流分布规律，目前13号线西段已经增加大小交路逃跑，增加空车、列车密度，解决重点地段的运输压力。

再来一个关键的呼声，加了这两站后，13号线还会在哪里加站？

记者：曹政

责任编辑：张义凌