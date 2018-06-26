这个焦点访谈曝光汪洋批示的问题 当地整改搞变通

图为洱源县小水坝石料加工有限公司石灰岩矿开采现场。中国环境报 图

原标题：环境报：瑞泽建材仅仅是大理洱海流域矿山顶风作案的冰山一角

6月20日，中国环境报刊登了《云南大理瑞泽建材被督察组抓现行》一文，曝光瑞泽建材私挖盗采、顶风作案的违法行为。经督察组进一步调查发现，这只是冰山一角。

根据大理白族自治州洱海流域采石采砂采矿等非煤矿山关停整顿的相关文件，洱海流域共涉及57家非煤矿山，应于2016年永久关停。但现场督察发现，9家存在违法生产经营或私挖盗采行为；19家生态恢复效果较差或未开展植被恢复；27家生产生活设施未拆除或未完全拆除，关停不彻底。督察组认为，大理州在非煤矿山关停整顿工作中，存在敷衍整改、变通整改的问题，政府相关职能部门履职不到位，监督巡查不力。

整改搞变通

2016年8月，也就是中央第七环保督察组离开云南不久，中央电视台《焦点访谈》栏目就曝光了大理州大理市凤仪镇龙王庙箐毁林采石采砂、破坏生态的问题，时任国务院副总理汪洋做出重要批示。云南省委省政府深刻反思，及时部署处置工作。大理州也开展了多轮专项整治行动，对洱海流域范围内的采石采砂采矿等非煤矿山进行了全面排查，永久关停了敏感区域内的非煤矿山，着手进行生态修复，并对相关责任人进行了责任追究。

但2016年集中排查整治结束以后，大理州对非煤矿山关停整顿工作关注度急剧下降，州委、州政府未能及时发现整治工作中存在的突出问题和非煤矿山存在的违法行为，也未采取有力措施予以纠正解决。一方面，针对央视曝光的龙王庙箐问题努力整改，彻底关停，生态修复初见成效；另一方面，又在关停上搞变通，使企业关而不停。

据悉，大理市专门出台了《大理市关于来料加工企业处置意见》，看似对来料加工企业恢复生产提高了门槛和要求，实则要求空泛，脱离地方实际，不具备可操作性。同时，《意见》将来料加工恢复生产的审核把关权限下放至乡镇，让本该彻底关停取缔的非法企业钻空子重获生机，导致此类企业长期借来料加工之名行违法生产之实，以清理山体塌方为由擅自私挖盗采。督察组认为，这属于典型的变通整改。

大理市自行排查结果显示，全市共有各类涉矿生产加工企业287家，但证照齐全符合洱海保护、耕地保护等相关要求的仅12家。

监管走过场

督察组调查发现，大理市、洱源县、经开区相关职能部门，对洱海流域关停矿山及配套企业的监督管理走过场，甚至纵容包庇企业的违法行为。

根据大理市要求，2017年3月31日，凤仪镇政府向大理市瑞泽建材厂下达了《关于办理恢复生产相关手续的通知》，要求企业立即到相关部门办理完善水保、环保、工信备案等手续后恢复生产。大理市瑞泽建材厂在未完善相关手续和未经批准的情况下，于2017年4月恢复生产至今。在此期间，凤仪镇国土资源部门、林政资源管理站、大理市国土资源局、大理市林业局所有的巡查记录，均显示企业“未发现私挖盗采现象”“无新开挖和超范围使用林地的情况”“来料加工生产正常”。

此次问题曝光后，经大理市国土、林业部门勘验核实，2016年9月关停后，大理市瑞泽建材厂凤翥页岩矿盗采页岩矿约4700立方米，擅自改变林地用途5.2亩。

卫星图片显示， 2017年5月后，洱源县小水坝石料加工有限公司普通建筑材料用石灰岩矿开采面图斑变化明显，涉嫌私挖盗采，但洱源县三营镇、洱源县国土资源局等相关单位在巡查中，均未发现矿区变化情况，巡查记录均显示为“未发现开采痕迹”，纵容包庇企业违法行为。

无视整改令

据悉，大理市瑞泽建材厂、大理市创世新型页岩砖厂等多家企业的页岩实心砖生产项目，属于国家限制类项目，在未办理水保、环保等手续的情况下，长期违法生产。而且，这些企业未建污染防治设施或污染防治设施不完善，对生态环境部门责令改正的要求置若罔闻。

督察还发现，19家矿山生态恢复较差，覆土效果不好，树苗成活率低，有的矿山时至今日仍未开展植被恢复，生态修复工作严重滞后。比如，洱源县茈碧湖镇大佛村页岩红砖厂本该在2017年6月17日采矿权到期后即启动生态修复，但直到今年6月9日中央环保督察组进驻云南后，才以应急生态修复为名实施修复，突击整改。

6月20日，云南省委书记陈豪、省长阮成发分别对此事做出批示，责成大理州委、州政府要严肃查处，同时要全面排查，对已经关停又恢复生产的企业，要查清情况，予以追责，坚决杜绝违法开采和生产行为。

来源：中国环境报

责任编辑：张义凌