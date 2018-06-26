这关口又出“汉芯”式造假？媒体:务须彻查并严惩

原标题：这关口又出“汉芯”式造假？！务须彻查并严惩

如何利用好来之不易的科研经费，在国家、社会、单位搭建的平台上，让这些经费能够转化为对国家发展、人民生活有利的科技成果，这是中国绝大多数科技工作者们为之努力的。但是，也有一些人却拿着国家资助的科研经费，搞科研造假。

近日，山东常林机械集团破产重组揭开了该企业涉嫌项目空转、科研造假的问题，引来社会和媒体的关注和议论。这家企业多次名列中国机械工业联合会发布的“中国机械工业百强”榜单，而且拥有企业国家重点实验室和山东省重点实验室，8年获得科研经费15亿元。

以笔者的经验，建有国家级科研平台、年均能获得近两亿元科研经费，这样亮丽的科研实力，是中国绝大多数大学羡慕的。因此，常林的教训值得对我国的科技评价与资助、监管等政策进行反思。

以欧美国家科研经费管理为例，从制度上实行全过程监管，这与中国应该没有特别大的差异。所有项目申请、立项、预算、过程管理、成果等，除涉及国家机密或商业机密外，均须向社会公开。如美国《信息公开法》规定：经政府批准的科研经费预算执行情况，在不违背国家利益的情况下，必须向公众公布，接受公众监督。在执行过程中，要严格按照预算执行；在结题后，有内部和外部审计，对经费的使用予以审查。

而与中国不完全相同的有两点：首先，对科研不端行为、造假或者经费违规使用，欧美国家则是予以严厉惩处。在法律上，如美国的《总监察长法》、《联邦会计和审计法》等，法国的《科研指导法》、《促进研究及技术创新法》，赋予相关机构和法律部门对科研不端行为惩处权力。而且惩罚多数时候非常严厉。

例如，2014年美国艾奥瓦州立大学助理教授韩东杓（Dong-Pyou Han），被法院认定伪造研究数据、提交不实报告以获得政府资助等罪，最终获刑57个月，罚款720万美元，出狱后还要接受3年的管制。这样的惩罚，对于科研造假会起到有力的威慑。

其次，除了可能受到法律的制裁，学者一旦被认定存在学术造假行为，就会受到供职单位、学界和整个社会的惩戒。整个欧美社会的诚信环境也有利于遏制科研造假，一个人如果被认定有不端行为，那么他在整个学术界都难以容身，这一点很重要，也是我国需要借鉴的。

笔者认为，诚信是科研的生命线，如果一个科研单位弄虚作假，骗得国家科技经费、骗得科技荣誉，而事后得不到严肃处理，这对中国科技、对中国创新的危害是致命的。

另外，对国家和地方企业重点实验室的设置也需要反思。2006年开始，中国有关政府部门在企业布局建设“企业国家重点实验室”，并将其作为国家技术创新体系的重要组成部分。应该说这一政策初衷是好的，但是问题也在随之暴露。从2018年5月科技部发布的“关于99个企业国家重点实验室评估结果”看，有8个实验室限期整改、4个实验室未通过评估，12%的企业国家实验室建设不达标。而常林集团的企业国家重点实验室2015年获得批准，不到三年企业已经破产，也说明企业国家重点实验室的选择机制需要改进。

正如媒体所报道，常林集团所谓“掌握核心关键技术的高端液压产品”中一款液压泵 “是将日本川崎的泵的油漆涂掉，换上中川的标牌就通过了鉴定”。多么耳熟的故事，当年“汉芯”造假的手法就是这个模式。因此，笔者认为对于常林这种核心科研成果是否造假应彻查。若的确存在造假，应追究相关人员的法律责任，目的是避免类似事件再度发生。▲（作者是北京交通大学教授）

责任编辑：张玉