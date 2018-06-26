原标题：锐参考|活该受刺激！看到法国总理在北京笑容灿烂，有一个国家急了……

参考消息网6月26日报道（文/芮思客） “我希望在8月份之前能够看到第一批装满法国牛肉的集装箱运往中国。”

法国肉类出口协会主席马克·菲特5月份表达的这一愿景，这两天正日渐清晰起来。

“在因疯牛病危机被禁运17年后，法国牛肉将重返中国。”法国《回声报》25日报道称。

据报道，在法国总理爱德华·菲利普访问中国期间，中法两国25日在北京就解禁法国牛肉进口达成协议，为在几个月内重启这项贸易铺平了道路。

6月25日，国务院总理李克强在北京人民大会堂与法国总理菲利普共同出席中法企业家座谈会。（新华社）

“这是法国牛肉业历史性的一天！”随菲利普总理访华的法国牲畜及肉类行业联合会会长多米尼克·朗格卢瓦难掩激动。

然而，就在与中国进一步加强互信、深化合作的法国迎来“历史性的好消息”之时，有一个国家却正陷入空前焦虑——

“中澳之间的紧张关系正在威胁牛肉对华出口！”

这两天，随着澳媒不断发出以上警告，一度占据中国进口牛肉市场五分之一江山的澳大利亚，无疑感受到了压力。

“这个好消息，法国牛肉业等了很久”

“中国解除对法国牛肉的禁运”“法国牛肉将很快回到中国”“菲利普带回了好消息”……

25日，在菲利普总理此次访华行程的最后一天，法国各大媒体纷纷将目光集中在牛肉身上。

法新社报道称，中法两国总理25日在北京见证了法国牛肉输华议定书的签署。

法新社报道截图

至此，法国成为继爱尔兰、荷兰和丹麦后，第四个被中国解除牛肉进口禁令的欧盟国家。

对法国牛肉而言，这是长达17年的漫长等待——

2001年，因欧洲爆发疯牛病危机，中国开始禁止进口和销售自包括法国在内的13个欧洲国家的牛肉及牛肉制品。

2017年上半年，鉴于法国在内的全球疯牛病防控水平得到有效提升，中国质检总局联合农业部发布公告，解除对法国30月龄以下牛的剔骨牛肉禁令。

而昨天法国牛肉输华议定书的签订，则被法国媒体认为是持续17年禁令的正式终结。

面对这一“破冰”式进展，法国牛肉业自是充满期待。

路透社25日报道称，法国牲畜及肉类行业联合会表示，目前中国已经向7家法国屠宰场发放了许可证，预计对中国的实际牛肉出口将于9月份实现。

“这个好消息，法国牛肉业等了很久。”该联合会会长朗格卢瓦说。

朗格卢瓦还表示，希望未来每年能向中国出口至少3万吨牛肉。

据了解，中国在2017年进口牛肉近70万吨，价值约33亿美元。

在法国公共电台看来，如此巨大市场的解禁，对法国牛农来说无疑是一个福音。

法国公共电台网站报道截图

路透社也认为，中国解除法国牛肉进口禁令，可以缓解困扰法国牛农的难题——因价格低廉、国内牛肉消费量下降等原因，他们多年来一直在苦苦挣扎。

而在外界看来，无论是产业的期待，还是牛农的福音，都离不开中法之间日益紧密的政治共识和合作意愿。

法国人为牛肉“翻身”欢呼之时，这个国家却陷入焦虑

不过，就在法国人为自家牛肉重回中国人餐桌而欢呼雀跃时，另一个国家却陷入对牛肉出口的紧张和担忧。

“澳大利亚牛肉出口受到冲击，堪培拉感到紧张。”

《澳大利亚金融评论报》网站5月31日就用一整篇报道诉说了对牛肉对华出口低于预期的焦虑。

《澳大利亚金融评论报》网站截图

文章提到，去年7月，中国曾因产品标签标识不规范暂停从6家澳工厂进口牛肉，今年虽然有越来越多的企业希望向中国出口牛肉，但没有如愿。

路透社6日报道称，中澳双方于2016年3月就已商定拓展中国牛肉市场的协议，但进展似乎并不顺利。

报道援引澳大利亚肉类行业委员会首席执行官帕特里克·哈钦森的话指出，目前有26家澳公司仍在等待向中国出口牛肉。

报道还称，在多家澳大利亚葡萄酒企业称在中国海关被“延迟入境”后，澳牛肉出口企业同样对在华生意前景感到担忧。

路透社报道截图

在许多澳商界人士看来，这一切与堪培拉两年来对中国的抹黑和指控不无关系。

“堪培拉和北京之间的紧张关系会威胁到两国之间的贸易和投资。”《澳大利亚金融评论报》援引澳商界人士的警告说。

正如中国海关在职责范围内对澳产葡萄酒进行抽核被臆断为“延迟入境”，即使澳媒强调“没有证据表明中国是因为对澳感到愤怒而影响了牛肉出口”，焦虑情绪仍在澳商界进一步蔓延。

不久前的一篇文章中，澳大利亚广播公司网站就关注到有中国媒体试图呼吁“减少对包括牛肉在内的价值数十亿美元的澳商品进口”。

澳大利亚广播公司网站截图

尽管文章援引哈钦森的话强调，澳大利亚的牛肉出口依然安全，但对澳牛肉出口遭冲击的担忧仍无法掩盖。

“（贸易如果受到影响）可能会影响整个澳大利亚经济……我希望政府采取一切措施来确保澳大利亚红肉在中国的市场。”哈钦森说。

而就在法国牛肉将重返中国的消息传来，中国网友不约而同牵挂起澳大利亚的反应也从侧面印证着这种担忧。

政治上遏制，经济上搭便车？专家：不切实际

在中国社会科学院亚太与全球战略院研究员高程看来，面对法国牛肉重新进入中国市场，澳大利亚方面正在滋长的忧虑不无原因。

“当前中澳两国关系陷入低谷，经贸联系也会在一定程度上受到影响。”

高程指出，在中澳两国贸易中，牛肉和红酒等产品与铁矿石等大宗商品不同，可替代性较强，其他进口来源也比较多。

“法国的牛肉和红酒也很好，中国增加进口渠道之后，民众自然会根据自身喜好做出选择。”高程说。

一边是共识和意愿转化的合作成果，一边是偏见和抹黑带来的忧虑不安。面对此景，正如香港《南华早报》所说，澳大利亚企业不愿成为“夹在中澳关系这个三明治之间的肉”。

据路透社报道，近一段时间以来，澳酿酒业一直在通过各种努力，敦促政府采取更多措施来结束贸易紧张局势。

不仅是商界，澳政界呼吁改善中澳关系的声音也是不绝于耳。

5月17日，澳大利亚贸易和投资部长史蒂文·乔博在上海敦促中澳双方“合帆并进、互相帮助，找到通往大海彼岸之路”，被《澳大利亚人报》称为“里程碑式的讲话”。

澳前总理霍华德也在不久前呼吁政府结束与中国之间的外交“冻结”，通过面对面会谈来修复关系。

而澳总理特恩布尔在上周出席活动时也不得不承认，“中国巨大的进口市场是其他国家无可比拟的，必将带动澳大利亚的经济增长”。

特恩布尔

在中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖看来，中法之间的合作是基于中国扩大开放与合作的政策趋向，“并非为了做给谁看”。

但苏晓晖同时强调，中法合作成果在客观上也展现出，国家间的合作必须建立在相互尊重和合作共赢的基础上。

“一些国家一方面在政治和安全上对中国进行遏制，一方面又希望在中国经济发展进程中搭便车，这种想法是不切实际且不可持续的。”苏晓晖说。

责任编辑：张迪