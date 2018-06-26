原标题：锐参考|活该受刺激！看到法国总理在北京笑容灿烂，有一个国家急了……
参考消息网6月26日报道（文/芮思客） “我希望在8月份之前能够看到第一批装满法国牛肉的集装箱运往中国。”
法国肉类出口协会主席马克·菲特5月份表达的这一愿景，这两天正日渐清晰起来。
“在因疯牛病危机被禁运17年后，法国牛肉将重返中国。”法国《回声报》25日报道称。
据报道，在法国总理爱德华·菲利普访问中国期间，中法两国25日在北京就解禁法国牛肉进口达成协议，为在几个月内重启这项贸易铺平了道路。
“这是法国牛肉业历史性的一天！”随菲利普总理访华的法国牲畜及肉类行业联合会会长多米尼克·朗格卢瓦难掩激动。
然而，就在与中国进一步加强互信、深化合作的法国迎来“历史性的好消息”之时，有一个国家却正陷入空前焦虑——
这两天，随着澳媒不断发出以上警告，一度占据中国进口牛肉市场五分之一江山的澳大利亚，无疑感受到了压力。
“这个好消息，法国牛肉业等了很久”
“中国解除对法国牛肉的禁运”“法国牛肉将很快回到中国”“菲利普带回了好消息”……
25日，在菲利普总理此次访华行程的最后一天，法国各大媒体纷纷将目光集中在牛肉身上。
法新社报道称，中法两国总理25日在北京见证了法国牛肉输华议定书的签署。
至此，法国成为继爱尔兰、荷兰和丹麦后，第四个被中国解除牛肉进口禁令的欧盟国家。
对法国牛肉而言，这是长达17年的漫长等待——
2001年，因欧洲爆发疯牛病危机，中国开始禁止进口和销售自包括法国在内的13个欧洲国家的牛肉及牛肉制品。
2017年上半年，鉴于法国在内的全球疯牛病防控水平得到有效提升，中国质检总局联合农业部发布公告，解除对法国30月龄以下牛的剔骨牛肉禁令。
而昨天法国牛肉输华议定书的签订，则被法国媒体认为是持续17年禁令的正式终结。
面对这一“破冰”式进展，法国牛肉业自是充满期待。
路透社25日报道称，法国牲畜及肉类行业联合会表示，目前中国已经向7家法国屠宰场发放了许可证，预计对中国的实际牛肉出口将于9月份实现。
“这个好消息，法国牛肉业等了很久。”该联合会会长朗格卢瓦说。
朗格卢瓦还表示，希望未来每年能向中国出口至少3万吨牛肉。
据了解，中国在2017年进口牛肉近70万吨，价值约33亿美元。
在法国公共电台看来，如此巨大市场的解禁，对法国牛农来说无疑是一个福音。
路透社也认为，中国解除法国牛肉进口禁令，可以缓解困扰法国牛农的难题——因价格低廉、国内牛肉消费量下降等原因，他们多年来一直在苦苦挣扎。
而在外界看来，无论是产业的期待，还是牛农的福音，都离不开中法之间日益紧密的政治共识和合作意愿。
法国人为牛肉“翻身”欢呼之时，这个国家却陷入焦虑
不过，就在法国人为自家牛肉重回中国人餐桌而欢呼雀跃时，另一个国家却陷入对牛肉出口的紧张和担忧。
“澳大利亚牛肉出口受到冲击，堪培拉感到紧张。”
《澳大利亚金融评论报》网站5月31日就用一整篇报道诉说了对牛肉对华出口低于预期的焦虑。
文章提到，去年7月，中国曾因产品标签标识不规范暂停从6家澳工厂进口牛肉，今年虽然有越来越多的企业希望向中国出口牛肉，但没有如愿。
路透社6日报道称，中澳双方于2016年3月就已商定拓展中国牛肉市场的协议，但进展似乎并不顺利。
报道援引澳大利亚肉类行业委员会首席执行官帕特里克·哈钦森的话指出，目前有26家澳公司仍在等待向中国出口牛肉。
报道还称，在多家澳大利亚葡萄酒企业称在中国海关被“延迟入境”后，澳牛肉出口企业同样对在华生意前景感到担忧。
在许多澳商界人士看来，这一切与堪培拉两年来对中国的抹黑和指控不无关系。
“堪培拉和北京之间的紧张关系会威胁到两国之间的贸易和投资。”《澳大利亚金融评论报》援引澳商界人士的警告说。
正如中国海关在职责范围内对澳产葡萄酒进行抽核被臆断为“延迟入境”，即使澳媒强调“没有证据表明中国是因为对澳感到愤怒而影响了牛肉出口”，焦虑情绪仍在澳商界进一步蔓延。
不久前的一篇文章中，澳大利亚广播公司网站就关注到有中国媒体试图呼吁“减少对包括牛肉在内的价值数十亿美元的澳商品进口”。
尽管文章援引哈钦森的话强调，澳大利亚的牛肉出口依然安全，但对澳牛肉出口遭冲击的担忧仍无法掩盖。
“（贸易如果受到影响）可能会影响整个澳大利亚经济……我希望政府采取一切措施来确保澳大利亚红肉在中国的市场。”哈钦森说。
而就在法国牛肉将重返中国的消息传来，中国网友不约而同牵挂起澳大利亚的反应也从侧面印证着这种担忧。
政治上遏制，经济上搭便车？专家：不切实际
在中国社会科学院亚太与全球战略院研究员高程看来，面对法国牛肉重新进入中国市场，澳大利亚方面正在滋长的忧虑不无原因。
“当前中澳两国关系陷入低谷，经贸联系也会在一定程度上受到影响。”
高程指出，在中澳两国贸易中，牛肉和红酒等产品与铁矿石等大宗商品不同，可替代性较强，其他进口来源也比较多。
“法国的牛肉和红酒也很好，中国增加进口渠道之后，民众自然会根据自身喜好做出选择。”高程说。
一边是共识和意愿转化的合作成果，一边是偏见和抹黑带来的忧虑不安。面对此景，正如香港《南华早报》所说，澳大利亚企业不愿成为“夹在中澳关系这个三明治之间的肉”。
据路透社报道，近一段时间以来，澳酿酒业一直在通过各种努力，敦促政府采取更多措施来结束贸易紧张局势。
不仅是商界，澳政界呼吁改善中澳关系的声音也是不绝于耳。
5月17日，澳大利亚贸易和投资部长史蒂文·乔博在上海敦促中澳双方“合帆并进、互相帮助，找到通往大海彼岸之路”，被《澳大利亚人报》称为“里程碑式的讲话”。
澳前总理霍华德也在不久前呼吁政府结束与中国之间的外交“冻结”，通过面对面会谈来修复关系。
而澳总理特恩布尔在上周出席活动时也不得不承认，“中国巨大的进口市场是其他国家无可比拟的，必将带动澳大利亚的经济增长”。
在中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖看来，中法之间的合作是基于中国扩大开放与合作的政策趋向，“并非为了做给谁看”。
但苏晓晖同时强调，中法合作成果在客观上也展现出，国家间的合作必须建立在相互尊重和合作共赢的基础上。
“一些国家一方面在政治和安全上对中国进行遏制，一方面又希望在中国经济发展进程中搭便车，这种想法是不切实际且不可持续的。”苏晓晖说。
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