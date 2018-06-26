再现数千警力围剿陆丰制毒村：指挥员后来被威胁

原标题：视频回顾当年数千警力围剿陆丰“制毒村”：指挥员后来被威胁

今天是“6·26”国际禁毒日。毒品一日不绝，禁毒一刻不止。广东禁毒人民战争的力度，从未松懈！

犹记得，2013年12月29日凌晨那一场史无前例的“雷霆扫毒”汕尾行动，目标直指陆丰博社村——一个当年因制贩冰毒极为严重而背负“毒村”、制毒“堡垒村”之名的地方。

提起那惊心动魄的一幕，至今仍觉震撼：数千名警察深夜集结组成109个抓捕小组，动用车辆500多部，以及警用直升机、海上快艇，对博社村发起大兵团、多警种、海陆空、立体化清剿，规模史无前例。

此役，捣毁特大制贩毒团伙18个，抓捕182人，捣毁制毒工场77个，缴获冰毒2925公斤、制毒原料23吨。

陆丰地区毒品问题由来已久，也几次被国家禁毒委“戴帽”重点整治。由于当地大大小小“保护伞”和宗族恶势力横行，导致冰毒泛滥，犯罪分子逍遥法外。

陆丰战役开启了省、市、县公安机关联动解决重点地区制贩毒品问题的新路径。经过连续多年的强力整治和帮扶，陆丰制贩毒形势已从失控走向可控，当地党风、政风、民风建设持续向好。

不破不立，先破后立。破冰之后，更待重建。冰毒重镇如何涅槃重生？

《洪记鉴证》第二季开播第一集《陆丰破冰》，为您再现当年这场惊心动魄的清剿行动，以及这几年来陆丰博社村重整容颜的艰难破冰之旅。

来源：“南方杂志”微信公号

责任编辑：余鹏飞