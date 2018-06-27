一图读懂：这一年北京减量发展里的“加减法”

原标题：一图读懂！这一年，北京减量发展里的“加减法”！
来源：北京日报公众号
2017年2月，习近平总书记视察北京时强调，北京的发展要着眼于可持续，在转变动力、创新模式、提升水平上下功夫。沿着总书记指引的方向，北京谋定而动。
当年6月，北京市第十二次党代会报告中提出，充分认识首都城市战略定位，把握“舍”与“得”辩证关系，把握“都”与“城”的关系，不断优化提升首都功能，不断提高城市治理水平，让全市人民有更多获得感。
一年来，北京通过有序疏解非首都功能的“减法”，做好经济结构优化的“加法”，从聚集资源求增长到疏解功能谋发展，把党代会的庄严承诺，变成一条减量发展、瘦身健体、提质增效的新路。
接下来，请随北京日报记者（ID：Beijing_Daily）看一看，去年以来，北京如何在减量发展中做好“加减法”。
这些仅仅是北京这一年来变化中的一小部分。生活在这座城市中的你我，每一天都能够感受到“加减法”带来的改变。
古老的北京，日新月异；崭新的北京，砥砺前行！
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