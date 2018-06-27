原标题：湖南常德经开区管委会原主任向绪彦被公诉，涉3项罪名

向绪彦

2018年6月25日，湖南省常德经济技术开发区党工委原副书记、管委会原主任向绪彦（副厅级）涉嫌受贿罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪一案，经湖南省人民检察院指定管辖，由怀化市人民检察院向怀化市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人向绪彦享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人向绪彦，听取了其辩护人意见。怀化市人民检察院起诉书指控：被告人向绪彦利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物数额特别巨大；滥用职权给国家造成特别重大的经济损失，情节特别严重；家庭财产不能说明来源，差额特别巨大；依法应当以受贿罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任。

来源：高检网

责任编辑：余鹏飞