原标题：罗荣怀任中国航空工业集团有限公司总经理、党组副书记
2018年6月27日下午，中国航空工业集团有限公司召开领导班子扩大会议。受中央组织部领导委托，中央组织部有关干部局负责同志宣布了中央关于中国航空工业集团有限公司总经理任职的决定：罗荣怀同志任中国航空工业集团有限公司董事、总经理、党组副书记，免去其中国航空发动机集团有限公司副总经理、党组副书记职务。相关职务任免按有关法律和章程办理。
来源：微信公众号“航空工业”
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