国资委批准武汉邮科院与电信科研院实施联合重组

原标题：国务院国资委批准武汉邮科院与电信科研院实施联合重组

2018年6月27日，国务院国有资产监督管理委员会正式公告：同意武汉邮电科学研究院有限公司（以下简称“武汉邮科院”）与电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）实施联合重组。

此次重组，将新设中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”），由国资委代表国务院履行出资人职责，将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司，成为其全资子公司，不再作为国资委履行出资人职责的企业。中国信科集团总部设在湖北武汉，列入中央企业序列。

此次重组，是国务院国资委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在培育具有全球竞争力的世界一流企业、落实供给侧结构性改革、产业结构调整转型升级、瘦身健体提质增效等方面做出的重大决策和部署。

重组后，中国信科集团将充分发挥技术及产业整合优势，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为引领，聚焦信息通信主业，面向世界信息通信技术发展前沿，面向宽带中国建设经济主战场，面向国家网络信息安全重大需求，围绕5G技术和产业发展，加快推进移动通信技术、光纤通信技术、数据通信技术、集成电路技术等深度融合，快速提升企业综合实力和科技创新能力，有效支撑和保障国家信息通信基础设施领域供给侧结构性改革，有效提升国有资本在信息通信制造领域的控制力和影响力，有效增强国家信息通信设施及网络的安全保障水平。

新公司将加快实施创新引领战略，以创新作为引领发展的第一动力，加大创新投入，集中创新资源，加快突破“卡脖子”的关键核心技术，培育企业核心竞争优势。

新公司将加快推动业务转型升级，大力提升技术应用、产品服务水平，努力打造成为信息通信领域整体解决方案提供商。

新公司将深入推动企业与地方产业融合，充分借助资本市场等途径，引领产业发展，增强国有资本实力，积极发挥中央企业示范带动作用。

新公司将全面深化内部改革，探索建立符合企业实际的管控模式，进一步完善公司法人治理结构，进一步优化组织结构，深化三项制度改革，有效激发企业的内生动力和发展活力。

新公司将坚持党对经济工作的领导，全面从严加强党的建设，发挥好党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用，为企业改革发展提供坚强保证。

中国信科集团将继续扛起我国无线通信、光纤通信引领发展的战略大旗，努力成为中央企业中信息通信领域科技水平高、产业规模大、综合实力强的国际一流公司。

来源：大唐电信集团微信公众号“唐人部落”

责任编辑：余鹏飞