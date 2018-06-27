魏凤和与美防长会谈 就台湾问题等阐明中方立场

原标题：魏凤和与美国国防部长马蒂斯举行会谈
27日上午，国务委员兼国防部长魏凤和与来访的美国国防部长马蒂斯举行会谈。 李晓伟 摄
国务委员兼国防部长魏凤和6月27日在京与美国国防部长马蒂斯举行会谈。
魏凤和说，在以习近平同志为核心的党中央领导下，全党全军全国人民不忘初心、牢记使命、高举旗帜、团结奋进，正在为实现十九大确定的目标而努力奋斗。中国坚持和平发展，中国军队坚定不移维护国家主权、安全和发展利益。中美只有坚持不冲突、不对抗，相互尊重，合作共赢，才能实现共同发展。中美两军要落实好两国元首共识，增进互信，加强合作，管控风险，使两军关系真正成为两国关系的稳定因素。魏凤和还就台湾问题、南海问题、朝鲜半岛核问题等阐明了中方的立场和关切。
马蒂斯说，中国的发展有益于美国和世界，美中应和谐相处。美方重视美中两军关系，愿与中方完善沟通机制，推动开放对话，加强风险管控。相信美中两个伟大的国家能够通过合作促进世界和平发展。
会谈前，魏凤和为马蒂斯举行欢迎仪式，并陪同检阅中国人民解放军三军仪仗队。（欧阳浩、任旭）
27日上午，国务委员兼国防部长魏凤和与来访的美国国防部长马蒂斯举行会谈。会谈前，魏凤和为马蒂斯举行欢迎仪式，并陪同检阅中国人民解放军三军仪仗队。李晓伟 摄
27日上午，国务委员兼国防部长魏凤和与来访的美国国防部长马蒂斯举行会谈。会谈前，魏凤和为马蒂斯举行欢迎仪式，并陪同检阅中国人民解放军三军仪仗队。李晓伟 摄
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