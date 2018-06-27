原标题：（突发事件）近期洪涝灾害致云南1人死亡18.5万人受灾

新华社昆明6月27日电（记者林碧锋、杨静）据云南省民政厅27日通报，受近期强降雨影响，云南省多地发生洪涝灾害，导致昆明、曲靖、玉溪等8个州市18.5万人受灾、1人死亡、3人失踪，1087人紧急转移安置。

6月23日以来，云南省中东部地区出现中到大雨、局地大暴雨天气过程。其中，6月23日至25日，红河州金平县普降大到暴雨局部大暴雨，营盘乡降雨量达233.5毫米；24日20时至25日8时，玉溪市出现大暴雨、暴雨、大雨天气过程，最大降雨量达131.1毫米。

接到气象部门通报后，云南省民政厅立即向各州市下发气象预警信息，要求各地加强应急值守、及时汇总上报灾情。截至6月27日11时统计，此次洪涝灾害造成昆明、曲靖、玉溪等8个州市18.5万人受灾，因灾死亡1人，失踪3人，紧急转移安置1087人；农作物受灾面积7648.2公顷，其中绝收2464.6公顷；倒塌房屋30间，严重损坏17间，一般损坏864间。

云南省水利厅和云南省气象局已组织会商，据气象部门预测，2018年主汛期（6月至8月）云南南部地区降水量较常年将偏多10%至20%，降水时空分布极不均匀，单点性强降水天气发生频率较高。

入汛以来，云南省各级水利防汛部门共同努力，共减淹耕地1.03万亩，避免粮食减收36.212吨，减少受灾人口3万人。下一步，云南省相关部门将着力抓好水库安全度汛、山洪灾害防御，加强部门协调强化防灾救灾合力，全力抓好抢险救灾和应急处置。（完）

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