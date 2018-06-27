安徽省政府原秘书长杨敬农受贿1762万 一审判10年

原标题：受贿1762万，安徽省政府原秘书长杨敬农一审获刑10年

安徽纪检监察网消息，6月27日下午，马鞍山市中级人民法院对安徽省人民政府原党组成员、秘书长、办公厅党组书记杨敬农受贿案作出一审公开宣判，以受贿罪判处被告人杨敬农有期徒刑10年，并处罚金人民币200万元，涉案赃款赃物予以追缴，上缴国库。

庭审现场 安徽纪检监察网 图

经审理查明，1993年至2013年，杨敬农先后利用担任安徽省外经贸委（厅）对外贸易管理处副处长、处长、安徽省商务厅副厅长、芜湖市人民政府副市长、市长等职务便利，为他人在加快项目拆迁进度、解决土地权属争议、工作调动、调配纺织品出口配额等事项上提供帮助，直接或者通过特定关系人非法收受他人财物，共计折合人民币1762.0353万元（其中597.0299万元未实际领取）、港币10.8万元、美元3.8万元。

法院认为，杨敬农身为国家工作人员，利用职务上的便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪。鉴于杨敬农到案后主动交待办案机关尚未掌握的受贿犯罪事实，具有自首情节，受贿数额中有597.0299万元系犯罪未遂，赃款赃物已被追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，遂作出上述判决。

杨敬农当庭未表示是否上诉。

来源：安徽纪检监察网

责任编辑：余鹏飞