美防长此时访华将对中美军事关系产生什么影响？

原标题：解局丨马蒂斯此时访华将对中美军事关系发展产生什么影响？

中国之声《晚高峰观军情》6月27日电（记者 徐佳慧）美国国防部长马蒂斯于26日至28日访问中国，这是他就任以来首次访华。当前中美军事关系负面因素增多，但总体上保持稳定。“沟通对话，管控危机”将是中美两军高层会晤一致的目的。

那么马蒂斯此时访华释放什么信号？将对中美军事关系发展产生什么影响？

就相关话题，军事观察员赵小卓将为您做深入分析。

美国国防部长马蒂斯（资料图）

军事观察员赵小卓介绍，马蒂斯此访是去年中美两国元首会晤后达成一系列共识的成果。访问中，马蒂斯希望就亚太安全局势、美国印太战略等一系列问题和中方进行深入交流探讨。

去年4月，中国国家主席习近平访问美国，跟美国总统特朗普在海湖庄园会晤，正式启动了特朗普政府时期中美的高层对话。

马蒂斯过去长期在中东地区服役，对亚太事务了解的并不多。他去年上任后，因为亚太是美国整个战略的重心，所以为了熟悉情况，他曾六次访问亚太地区，这次是马蒂斯第七次访问亚太地区。他第一站就来访问中国，因为中国是亚太大国，他只要是谈论亚太安全，谈论地区安全形势，肯定是绕不开中国。这次他专门到中国来进行访问，也是想跟中国军队领导人就一些共同关心的问题有更加深入的交流。

还有一个背景，美国在亚太地区或者是太平洋、印度洋地区大力推动印太战略。这个印太战略的目标是什么？意图是什么？很多方面是需要跟中方讲清楚的，尽可能争取到中方的理解。

国防部新闻发言人任国强（资料图）

此前，国防部新闻发言人任国强表示，中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。

CNR国防时空军事观察员赵小卓分析，探索中美两军未来的合作途径，以及如何有效管控分歧将是马蒂斯此次访华双方高层探讨的主要议题。

从分歧方面讲，比如南海问题，特朗普政府明显加强了在南海地区航行自由行动的频率。这个航行自由行动，不仅仅是从中国的邻近岛屿、邻近海域通过去，有时候还有一些小动作，这对中国的主权安全是一个很大的挑战。

另外就是台湾问题，美国国会最近通过了若干法案，像《台湾旅行法》，像国防授权法2018、2019，这些法案正在推动台湾问题走向一个危险的方向。

另一方面就是加强合作，比如在朝鲜半岛问题上，最近这几个月朝鲜半岛形势发生了非常大的变化，这个变化的势头是很积极的。这和中方大力推动半岛向好的方向、向和平对话的方向发展有很大的关系，是一个很好的开端，但是不是能很好的走下去，这是一个很大的问题。所以我觉得在这个问题上中美之间有合作的空间。

马蒂斯在来中国的飞机上，曾经跟记者说，他这次不准备一开始就指责中国，他是想认真的倾听，看中国到底在很多问题上怎么看。这是一个很好的态度，所以我们也希望马蒂斯能够很好地倾听中方在很多问题上的立场观点。

美国总统特朗普（资料图）

CNR国防时空军事观察员赵小卓认为，我们不能指望马蒂斯这次访问能给中美军事关系带来实质性的突破，但是两国军方保持高层交流仍然值得欢迎和肯定。

自特朗普政府上台之后，中美军事交流有减少的趋势，合作也有减少的趋势，最明显的例子就是美国取消中国海军参加美国主导的环太军演。另外就是美国特朗普政府发动对华贸易战，这个贸易战，或者是围绕这个贸易战里边的很多美国官员的表态等等，都是对中美军事关系是一种伤害。应该说中美军事关系在一定程度上，有下行的趋势。所以马蒂斯的此次访问中国是欢迎的，我们希望通过这种访问，通过交流，通过马蒂斯说的“认真倾听中方的声音”，确实在一定程度上能达成一定的理解和谅解，推动中美军事关系向好的方向发展。

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