两组照片暴露中美本质区别 谁在推动和平与发展？

原标题：昨天，两组照片暴露中美本质区别。

美核航母编队刚开进南海，中国4艘“造岛神器”就在印度洋扬威。

昨天，两组分别来自南海与印度洋的照片再一次形象地展示出了中美两国对世界截然不同的贡献。

一边是美国海军第七舰队在社交媒体账号上发布了罗纳德·里根号核航母在南中国海夜航训练的照片；另一边则是“基建狂魔”中国交建集团在其社交媒体上放出了4艘“造岛神器”同时在斯里兰卡开工的壮观画面。

一边是在海上用最先进的武器对别国耀武扬威；另一边则是用最先进的设备造福别国百姓。

谁在推动世界和平与发展？答案嘛，你懂的~~

美国海军第七舰队在社交媒体账号上发布了罗纳德·里根号核航母在南中国海夜航训练的照片（左）

据中国交建微信消息，当地时间6月20日11时，在斯里兰卡科伦坡港口城项目施工现场场面气势磅礴，引来不少当地人与今天环环要讲到的“主角”——以世界领先、亚洲最大的“浚洋1”为代表的四艘超大型耙吸式挖泥船队合影。这是四艘挖泥船首次同时施工。在南海工程结束几年后，这支被国内网民亲切称为“造岛神器”和“地图编辑器”的中国挖泥船队，开始在“一带一路”建设上再显神威！

2018年6月，“浚洋1”“万顷沙”等四艘耙吸船同时虹喷场景。

视频制作：朱马烈

“浚洋1”是谁

等等，说了半天，科伦坡港口城项目到底是什么？

划重点，科普一下：

就是在斯里兰卡首都科伦坡港口附近填海造地，建造一个有高尔夫球场、酒店、购物中心、水上运动区、公寓和游艇码头在内的港口城。

下面环环更详细地用数据带你了解一下。

该项目是斯里兰卡迄今为止最大的外商直接投资项目，预计将带动相关投资130亿美元。

它的“养成”时间为3年实现填海造地276公顷，5-8年形成初步规模，20-25年全部建设完成。规划建筑超过530万平方米，集商务、商业、娱乐、居住等多种业态为一体，可望为当地创造超过8.3万就业机会，建成后可供约27万人居住生活。

以“浚洋1”为代表的四艘耙吸式挖泥船队，为该项目做出了相~当~大~的贡献。

“浚洋1”由中交广州航道局有限公司投资1.6亿欧元在荷兰建造的超大型耙吸式挖泥船，是目前世界上最先进的耙吸式挖泥船之一。

它具有强大的疏浚和吹填造地能力，

强大到用一两个小时就能把本届世界杯莫斯科的主体育场给埋了！

它在水下超长大挖深作业能力方面独具优势，其最大挖深可达90米，相当于我们一栋30层住宅楼的高度。

此外，这艘“海上巨无霸”抗风能力特强，能在八级风浪条件下作业，具备全球无限航区航行能力。

如今，它已然成为网红一枚。抢手到不少科伦坡民众和外国游客来科伦坡港附近观光时，把它作为科伦坡的“观光照”而合影留念。

2017年10月，“浚洋1”进行虹喷作业。

“地图编辑器”

服务全球人民

过去一提到“地图编辑器”，我们第一反应可能是我国国土面积——960万平方公里后面的小数点一直在变化可全靠这家伙。

而如今，“地图编辑器”服务范围不仅仅局限于中国，而是全球人民服务——可以快速填海造陆，想改哪里改哪里。

随着“一带一路”倡议的发起与实践，环环在过去的多次报道中提到为我国南海建设立下汗马功劳的“天鲸号”挖泥船已驶向非洲。

“天鲸号”在加纳特码新集装箱码头施工。

“天鲸号”目前正在正在参与中国港湾承建的加纳特码新集装箱码头工程项目。该项目合同金额4.76亿美元，工期共51个月。包括4个泊位（总长1400米），3848米防波堤，及其他工程附属设施。

“天鲸号”属于自航绞吸式挖泥船，总长127.5米，型宽22米，吃水6米，设计航速12节。可向海底挖深30米，可将砂石吹填至6公里以外，绞吸效率是4500立方米每小时。

“天鲸号”如鱼得水，在西非加纳大显身手。不愧为“大国重器，造岛神器”。

而作为“一带一路”沿线的旗舰项目，目前港口城陆域吹填面积已在斯里兰卡首都科伦坡完成超过230万平方米，超过总吹填面积的85%。一个崭新的科伦坡新城雏形已经出现在人们眼前。

环环：只想对比，没想伤害。抱歉了美国。

责任编辑：张义凌