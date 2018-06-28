原标题：比房价还贵？九部门联合发文治理这个问题……

买房不容易，人人都知道。然而如今，不仅是活人住的房子难买，就连逝者往生之后居住的“阴宅”——墓地，也成为了一种炙手可热的稀缺资源。

在一轮又一轮的炒作之下，墓地价格不断创下新高，其营销模式也出现了许多令人咋舌的“变种”。这些乱象让许多有墓地需求的家庭进退维谷，引发了一定的社会矛盾。对此，有人戏称：过高的墓地价格，让人“死都不敢死”。

令人庆幸的是，近日，国家各部委意识到了这个问题的严峻性，决心联合对墓地乱象展开专项整治。6月28日，据民政部网站消息，民政部印发了《全国殡葬领域突出问题专项整治行动方案》。《方案》指出，民政部等九部门决定从2018年6月下旬开始至9月底，在全国范围内联合开展殡葬领域突出问题专项整治行动。

这次的行动方案虽然是由民政部发布，但是其执行主体却包括了九大中央部门，在殡葬整治这个问题上，这样的规格可谓前所未见。这九大部门分别是：民政部、发展改革委、公安部、司法部、自然资源部、住房城乡建设部、国家卫生健康委员会、国家市场监管总局、国家宗教事务局。由此可以看出，这次的专项整治针对的，并非是殡葬领域的哪一个具体问题，而是整个殡葬领域的结构性问题，和长期困扰广大公众的一系列乱象。

《方案》明确了工作目标：通过开展殡葬领域突出问题专项整治行动，合力整治违规乱建公墓、违规销售超标准墓穴、天价墓、活人墓，炒买炒卖墓穴或骨灰格位等问题，强化殡葬服务、中介服务和丧葬用品市场监管，遏制公墓企业暴利行为，整肃殡葬服务市场秩序，严格落实监管执法责任，推动建立殡葬管理长效机制，促进殡葬行业健康发展。

其中，针对公墓建设运营中的违法违规行为，《方案》专门提出了8个典型问题。分别是：

未经批准擅自兴建公墓设施；公墓未依法办理建设用地手续；未经批准擅自修改公墓建设规划、扩大建设用地面积；向未出具死亡证明、火化证明或迁葬证明的人出售（租）墓穴（墓位）、骨灰存放格位；建造、出售（租）超规定面积墓穴（墓位）；违反价格管理规定，按规定实行政府定价、指导价的墓穴（墓位）超标准收费，出售（租）墓穴（墓位）、骨灰存放格位中实施价格欺诈、价格垄断等违法行为；农村公益性墓地违规出售（租）墓穴（墓位），从事营利活动；宗教活动场所与商业资本合作，擅自设立骨灰存放设施，违规从事营利活动。

这8个典型问题，基本上覆盖了墓地营销领域最核心的几大问题——天价墓、活人墓、墓地炒作等。通过此前的媒体报道，我们可以认识到，这几个主要问题，可以说已经严重到了“不治不行”的地步。

2017年，经济参考报针对“墓地价格疯涨”的问题曾经进行过专题报道。根据报道，在全国很多大城市，由于墓地供需失衡导致价格一路上扬。让人瞠目结舌的墓地价格，如高企的房价一样令人焦虑。而在利益的诱惑之下，墓地违规开发、“炒墓”等现象也有所抬头。

有调查显示，在很多地方，通常面积不足1平方米的墓地价格令人咋舌。在上海，均价6万元，最高可达30万元；在天津，最低1万元，最高20万元；在广州，大多在10万元至12万元之间，最高可达20万元。

在北京，甚至每逢清明节，“生于北京、葬于河北”说法都会被持续热议。记者调研发现，除了交通便利外，价格是他们“舍近求远”的最重要原因。

而“活人墓”这个听起来就令人感到毛骨悚然的词，也早已在一些地方成为了荒诞的现实。

不久之前的4月6日，央视新闻专门针对湖北通城地区泛滥的“活人墓”进行了曝光。据报道，在湖北通城公路边、山坡上、 农田里，坟墓随处可见活人墓。其中有一个原本属于自然保护区的山头，竟然完全成为了一个“专供活人”的家族墓地。而当地的一个森林公园，也被近九百座活人墓完全占据。

近些年来，针对这些乱象，公众早有许多意见。在互联网上，相关话题也常常引起热议。有网民提出，“天价墓地”已经成了公众的一种忧患，虽说现在提倡生态葬，也有的地方建有经济适用墓，但是受传统观念的影响，商品墓地仍然有长久的需求。

也有网民认为，我国人口众多，土地资源有限，钢筋水泥修建的硬质墓地不仅浪费土地资源，而且严重影响生态环境。殡葬改革的口号虽已提出多年，但一些地方始终没有落到实处。

数十年来，我国城市化进程持续推进，大城市人口急剧膨胀、老龄化压力陡增，但墓地供应未能同步扩张，供需矛盾越发突出、缺口不断暴露。民政部的数据显示，按2013年死亡人口数量推算，从全国范围来看，以2017年为时间节点，现有的墓穴用地只够使用5年，大部分省市的墓穴用地将在8年内用完。因此，对殡葬产业和全国的墓地管理进行一次梳理式的统一整治，已是势在必行。

我们希望，这次九部门联合展开的整治，能够一举涤荡殡葬领域的诸多问题，让墓地问题不再是老百姓的困扰。

责任编辑：余鹏飞