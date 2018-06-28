原标题：一季度亏损八个亿，这家企业为何还要上市？

国内首个登陆资本市场的二手车电商平台诞生了。

6月27日晚，中国最大的二手车电商平台优信集团正式在纳斯达克（NASDAQ）上市，股票代码为UXIN。成为中国二手车电商行业第一股，发行价9美元，总市值27.61亿美元。

在5月底招股书披露之前，就频频传出优信二手车上市的消息。然而，据招股书公布的财务数据显示，在2018年第一季度中，优信最终的净利润亏损达8.394亿元，去年同期的净亏损为人民币5.108亿元。根据美国通用会计准则计算，优信2017年的整体净亏损达到27.48亿元。

面对巨额亏损，优信为何仍急于上市？对国内二手车电商领域又会产生哪些影响？

国是直通车 侯雨彤 制图

缘何急于上市？

对于此次优信急于上市的原因，达睿咨询创始人、首席分析师马继华在接受中新社国是直通车记者采访时表示，最近，企业都意识到互联网科技泡沫有可能在下半年破裂，都开始急不可耐的融资，希望活下去。

经济学家马光远也认为，近两年，互联网电商企业纷纷谈起新零售，这意味着，他们感觉电商的好日子结束了。从欧美发达国家的经验来看，电商不可能一家独大。

事实上，从2017年开始，不少二手车电商纷纷完成了融资，寻求上市。

2017年1月，优信率先完成E轮5亿美元融资；6月，瓜子二手车获得B轮超4亿美元融资，并于10月完成B+轮超1.8亿美元融资；9月，人人车获得2亿美元融资。

在优信上市前，车好多集团、大搜车等也曾传出上市计划，大搜车创始人更是对外宣称，最快将于2018年底IPO。

同时，整个二手车市场交易量也不断攀升，已从2011年的682万辆攀升到2017年的1240万辆。

此外，连年亏损也是优信急于上市的重要原因。据招股书披露的亏损状况显示，2017年、2016年优信运营亏损分别为18.23亿元、12.52亿元，净亏损分别为27.48亿元、13.92亿元，亏损额在逐年递增。

近年来，优信在品牌影响力上投入巨大，代言人换了又换。2018年5月，优信二手车的代言人从王宝强换成国际影帝莱昂纳多。2015年，优信豪掷3000万元买下了《中国好声音》60秒广告。

马继华表示，二手车市场算起来很大，但实际上很难做大，两端信任建立不易，中间流程太多，还需要大量落地，烧钱大战也很厉害，因此二手车电商必须融资。

此前，在二手车电商烧钱大战中，2016年瓜子烧掉9亿元，人人车烧掉5亿元；2017年优信投入10亿元品牌费用。

二手车电商将进一步整合？

目前，多数二手车电商平台为了补贴客户，私下给车主比别的平台更高的报价以吸引客户。此外，为了打消二手车主的顾虑，提前锁定车源。有的二手车电商平台还推出了保卖服务。卖家车主可以通过平台的线下保卖店寄售二手车，同时快速获得至少50%的预付车款，平台承诺收到车之后14天内结清尾款。

不过，业内人士表示，保卖服务带有较大的风险性。例如汽车进口关税下调后，特定车型的价格下降过快，开展保卖业务的平台可能形成亏损。

车置宝创始人兼CEO黄乐认为，二手车电商平台一旦停止在补贴上“烧钱”，用户数量恐怕就难以持续增长。各大平台在补贴上的你争我夺，也加速了自身资本消耗。

近来，由于连年烧钱补贴，亏损不断扩大，二手车电商们改变了经营策略，纷纷走上并购整合的路线。

2017年9月，人人车宣布获得滴滴出行2亿美元战略投资。2017年10月31日，瓜子二手车直卖网正式宣布，对现有业务进行整合，公司将升级为车好多集团。2018年4月3日，大搜车正式公告已完成对车易拍的并购，车易拍仍保持独立品牌和运营体系，原有团队和组织架构保持不变。

马继华表示，二手车电商为了上市，会尽量做大市场份额，美化财务数据，但经营却会更以稳健为主，补贴投入会有节制，毕竟活下去最重要。优信上市后，二手车电商领域有望进一步整合。

责任编辑：张迪