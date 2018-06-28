原标题：美国驻华大使都走访了多少个中国省份？

撰文 | 周宇

美国驻华大使似乎对走遍中国有迷之追求。这在美国第11任驻华大使鲍卡斯身上体现得淋漓尽致。

鲍卡斯2014年3月上任之初就表示要“走遍中国的每一个角落”。2017年1月他卸任时，已走完中国大陆的所有省区市。

他的继任者，现任驻华大使特里·布兰斯塔德同样在上任之初表示，“我想去中国每一个省”。

今天是驻华大使特里·布兰斯塔德上任一周年的日子，他透露，一年中他已经访问了中国的14个省份，政知道（微信ID：upolitics）认为，步伐着实不慢了。

从1979年美国向中国派驻了第一位驻华大使开始，每一位大使都去过哪些中国的省份？任期内能走到多少个地方呢？

与中国人民交朋友

特里·布兰斯塔德在去年的今天到北京上任时说：

“我想去中国每一个省，真正与这个伟大国家的人民见面，让他们知道我们是他们的朋友。”

2017年6月28日，特里·布兰斯塔德在北京会见记者

了解中国、与中国人民交朋友，几乎是每位驻华大使上任时的“样本语言”。比如他的前任鲍卡斯上任时说的是：

“我个人的旅程要长得多，我从蒙大拿到华盛顿，再到北京，我希望继续我的旅程。北京远不止是我的一个目的地，它更是一个开始，我想从北京开始，走遍中国的每个角落。”

他们都去了中国的哪些地方呢？

根据公开披露的消息，布兰斯塔德1年内，至少去了内蒙古、上海、云南、黑龙江、河北和天津。他表示，在内蒙古，参观了世界上最大的乳品厂之一，并与当地人聊起他们在草原上的传统生活方式。在本月刚刚结束的云南之行中，他参观了一座建于一百多年前的美丽的天主教大教堂。

如果说新大使1年的时间还不算长，那么“老大使”近3年的中国时光结束后，随着对中国大陆所有省区市的走访，对中国的了解已经更立体。

鲍卡斯在中国

鲍卡斯2017年离任时表示，一份好的工作，孩子的良好教育，一个干净、安全的生活环境，这既是美国梦的一大部分，也是他所了解的中国梦的一部分。通过走访，他看到了中国耐心、坚持和积极的态度。

大使走访中的“私人行程”

众所周知，美国驻华大使都与中国有不少渊源，这在某种程度上促成了他们在中国的“私人行程”。

政知道（微信ID：upolitics）注意到，多位大使在走访中国省区市的过程中，穿插了一些既有“中国味儿”又很有“国际范儿”的安排。

第10任美国驻华大使骆家辉在中国很“知名”，因为他是一名华裔，长着和中国人一样的面孔。他任期内，曾多次以美国驻华大使身份回到广东台山市水步镇吉龙村祭祖。

2011年，骆家辉以首位华裔美国驻华大使的身份访粤，在台山逗留半天；

2013年4月，骆家辉携妻子、儿女回到祖居台山水步镇吉龙村省亲祭祖，这是骆家辉第一次带着孩子回乡；

2013年12月，他只身再次到台山探访亲戚，结束探访后赶往广州进行公务活动。

实际上，骆家辉回乡祭祖，在他任大使前和卸任大使后都有。早在1997年，骆家辉当选为华盛顿州州长后不久，就和父母、妻子等首次回到家乡台山，此后又于2006年和父母、妻子、姐妹等重访故乡祭祖。今年5月底，他再次带儿子回到台山探亲祭祖。

第9任美国驻华大使洪博培与中国渊源更深，1999年，洪博培夫妇收养了一名扬州福利院的女婴，中文名为杨乐意。10年后，他出任美国驻华大使，到中国后不到4个月，就带着女儿走访扬州，“寻根认亲”。

他们带女儿参观了瘦西湖、抚弹了扬琴，还到扬州福利院和曾经照顾杨乐意的工作人员见面。洪博培曾多次表示，女儿才是最成功的“大使”。

美国大使们“最爱”这所中学

政知道（upolitics）注意到，最近几任美国驻华大使在中国的行程中，都少不了对一所中学的访问——湖南长沙的雅礼中学。

从第8任美国驻华大使到第11任，都有直接访问雅礼中学或在长沙与雅礼学子直接交流的经历。相信未来现任大使布兰斯塔德也会有相关安排。

之所以有这样的情况，因为雅礼中学是1906年由耶鲁大学雅礼协会创办，第8任美国驻华大使雷德和美国总统布什都曾就读耶鲁大学。

2008年，雷德在雅礼

2008年，时任美国驻华大使雷德在雅礼中学访问时，还得知一位在雅礼担任外教的老师与自己在耶鲁大学读书的儿子是同班同学，可以说渊源颇深了。

骆家辉也曾在任期内访问雅礼中学并做演讲，等等。

最后，政知君再回到主题，大使们都走访了多少个中国的省区市？目前可以查证的，骆家辉只有4个省份没有访问过，鲍卡斯全部走到。按布兰斯塔德目前1年14个省市的速度，相信全部走到也能很快实现。

不要以为走完31个省市很容易，美国应感谢骆家辉任内所做的努力。

2013年的4月和6月，骆家辉对中国新疆和西藏进行了访问。对于新疆之行，是美国政界高层20多年来首次访问中国新疆。对于到西藏的正式访问，他自己曾表示：

“我们向中国政府提交了申请，得到许可是花了一阵子的。不过，这真的是非常棒的一次旅行。景色非常美，见到了许多西藏人和地方官员。我很想再去。我希望能鼓励中国政府让更多的外交官、外国记者和游客去访问西藏，让他们亲眼看看那里有多棒。那里人们的生活条件得到改善。”

责任编辑：余鹏飞