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宁夏海原1名共产党员隐瞒身份赴国外参加朝觐活动

宁夏海原1名共产党员隐瞒身份赴国外参加朝觐活动
2018年06月29日 06:55 观察者网
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　　原标题：海原县通报1起共产党员隐瞒身份参加朝觐活动典型案例

　　据中卫纪委监委网站6月27日报道，近日，宁夏海原县纪委对查处的1起共产党员隐瞒身份参加朝觐问题进行了通报。

　　七营镇马堡村共产党员马廷科隐瞒其共产党员身份，于2015年8月30日至10月11日到麦加参加朝觐活动。马廷科作为共产党员，违反党的政治纪律和政治规矩，造成恶劣影响。2018年5月18日被县纪委给予开除党籍处分。

　　通报指出，马廷科的行为严重违反党的纪律，充分暴露出个别共产党员理想信念丧失，行为失范，不讲政治，不讲规矩。

　　通报要求，各级党组织和党员干部要把党的政治纪律和政治规矩摆在首位，作为立身之本，严格执行自治区党委、市委、县委关于落实宗教政策的决策部署，做到旗帜鲜明、立场坚定、思想统一、协调一致，在大是大非面前保持头脑清醒，在原则问题方面坚持表里如一，永远不做“两面人”。要建立健全有效防范机制、惩处机制，强化内控制度的落实，将正确执行党的宗教政策纳入从严治党责任范畴，加强对党员干部的日常教育、管理、监督。各级纪委要把政治纪律作为监督执纪的重点，对宗教领域违纪违法问题，坚决依纪依规严肃处理。对有令不行、有禁不止、顶风违纪，造成不良影响的，还要追究党委（党组）的主体责任。

　　来源：中卫纪委监委网站

责任编辑：张申

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