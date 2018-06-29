河南淇县警车追赶疑似酒驾车撞到行人 致一死一伤

原标题：河南淇县警方通报：警车追赶疑似酒驾车撞到行人，致一死一伤

警情通报

2018年6月28日22时07分，淇县公安局交警大队职工孙志勇在执行查酒驾任务时，驾驶车牌号为豫F5089警的警车追赶一辆闯卡的疑似酒驾车辆至人民路中段，撞上两名行人和路边一辆车牌号为豫F5M916的面包车，造成郭某某（女，57岁）当场死亡，从某某（女，5岁）受伤住院治疗。

目前，事故原因正在调查中。

来源：@淇县公安局

责任编辑：张申