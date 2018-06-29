原标题：英媒：美提议就航企对台“改名”谈判 遭中方拒绝

参考消息网6月29日报道 英媒称，据包括一名美国官员在内的消息人士称，中国拒绝了美国提出的就美国航空公司及其网站如何称呼台湾地区一事举行磋商的要求。

据路透社6月28日报道，根据该社的核查结果，许多非美国的航空公司，比如加拿大航空、汉莎航空和英国航空已经对它们的网站做了修改。但包括达美航空和美联航在内的几家美国公司寻求拖延至5月25日的截至日期再修改。最后期限是7月25日。

两名知情人士对路透社说，5月底美国国务院向中国外交部提交一份外交照会，要求就此事举行磋商，但中国外交部予以拒绝。

中国外交部发言人陆慷6月28日在例行记者会上就相关问题表示，中国民航局已就有关问题表明立场。我们也多次重申过中方立场。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会公认的事实，也是基本常识。一个中国原则是中国同世界各国发展关系、开展合作的前提基础。尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律，是外国公司在华经营的基本遵循。在这个问题上，中方的立场是明确的、坚定的，也是一贯的。

责任编辑：张义凌