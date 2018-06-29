“辱母案”涉黑团伙二审维持原判

原标题：吴学占等黑社会性质组织犯罪一案二审宣判
[吴学占等黑社会性质组织犯罪一案二审宣判]6月29日上午，山东省聊城市中级人民法院公开宣判吴学占等15名被告人组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪一案，裁定驳回上诉，维持原判。
来源：@聊城中院
点击进入专题：吴学占涉黑案一审公开宣判：被判处有期徒刑25年
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