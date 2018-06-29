最赚钱的民航京沪航线 为何还要提价10%？

原标题：最赚钱的京沪航线，为何还要提价10%？

加量又加价。

近日，国航、深航、南航、东航等多家航空公司相继上调京沪航线经济舱的全价票价格，由原来的1240元上调至1360元，涨幅约10%。

据了解，今年5月京沪飞广深航线调价已完成。随着此次京沪航线调价落地，一线城市互飞航线均完成第一轮调价。

此轮调价为何京沪航线“姗姗来迟”？航空公司提价有哪些依据？对国内航空市场又有哪些影响？

国是直通车 侯雨彤 制图

又“贵”又“难”的京沪线

京沪航线被誉为最赚钱的“黄金航线”，其执飞航班数量和旅客运量均位居全国第一。

据民航数据分析机构CADAS的数据，2018年1-4月京沪航线航班量近1万架次，客运量232.22万人次，平均客座率达到89.95%。

为何利润最为丰厚的“黄金航线”也要调价？这主要有三方面原因：

一、高铁对民航市场的分流效应。

据悉，由于京沪高铁的分流影响，京沪航线在2011年后陷入低增长，实际增速低于航空市场平均增速。2017年航空公司在京沪航线运输旅客750.68万人次，同比减少0.16%。由于复兴号加入，京沪高铁再次提速，2018年1-4月，京沪航线客运量同比减少7.6%。

太平洋证券分析师程志峰认为，高铁的分流效应导致航空客流增速一般，个别月份甚至陷入负增长。在航空公司无法持续增加运力的情况下，适当提升票价可以有效增加航空公司利润。

二、夏季雷雨天气多发，即使进入市场旺季，航空市场也会受影响。

据CADAS数据，每年暑期京沪航线客运量不增反降，主要原因在于夏季雷雨天气较频繁，航班正常率较低。而京沪航线是典型的商务航线，更多旅客为时间敏感型旅客，在此期间选择飞机出行的旅客数量会减少。

三、提价空间较大

据了解，京沪航线上公商务旅客占多数，价格敏感度相对不高，因此该航线也被认为是最有提价空间的航线之一。业内分析认为，京沪航线在经历本轮调整后仍存在上调空间。

值得一提的是，京沪航线不仅是“黄金航线”，同时也是“上调阻力最大”的航线，要进行调价并不容易。

东方证券研报称，这主要是考虑到市场关注度和航线重要性，京沪航线价格在实际上调中会面临挑战，这也是京沪航线在此轮调价中“姗姗来迟”的原因之一。

提价合理吗？

此轮航线提价，始自今年1月5日的一则通知。

当时，国家发改委和民航局联合发布《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格有关问题的通知》，决定扩大实行市场调节价的航线范围。

《通知》明确，在原来的基础上新增航线306条，覆盖北上广深互飞的国内热门航线。根据规定，每个航季，各航空公司可以调整的航线数量为上一个航季运营实行市场调节航线总数的15%，每条航线每个航季无折扣票价上浮累计不超过10%。

这便是京沪航线调价的政策依据。

据当时的媒体报道，新一轮价格改革将在一定程度上使航空公司受益，尤其是在未来一段时期内外部环境变化可能会对航空公司经营产生不利影响的条件下。

民航局发展计划司彼时表示，民航业开始推行新一轮国内旅客运价市场化改革，是为了充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进民航运输业更高质量发展。

据媒体梳理的306条国内航线经济舱全价票价格情况，目前约60%的一线机场互飞航线票价出现上涨，26%的一、二线机场互飞的航线票价上涨，在一线和三线互飞、二线和二线互飞航线中，该比例分别达到16.7%、8.1%。

航司收益，对旅客影响不大

机票提价，首先有望使航空公司获益。

业内分析认为，民航票价实行市场化改革，为航空公司在复杂的市场环境中提振了信心，票价上涨的实际收益有望显著增加航空公司的收入和利润。

国航的年报印证了这一判断。国航年报显示，2017年国航调整的64条航线为公司增收约9.2亿。

参考2017年经营数据，东方证券研报预计，京沪航线票价上调10%将会提升东航归母净利润3.6%，提升国航和南航归母净利润2.7%和0.4%。

在中国民航大学经济与管理学院副院长李艳华看来，航空公司适当调价扩大了自主权，增强了价格调节的灵活性。航空公司可以依据自身经营、市场竞争的情况，对不同时段灵活定价，有助于合理配置资源，实现利益最大化。

票价上涨，是否意味着旅客将多掏腰包？

首先，需要指出的是，航空公司调整经济舱全价票价格，并非针对该航线上的所有航班。

例如，东航在由南航实际运营的长春-上海航班上的经济舱全价票价格上涨为1850元，但在自身实际运营及吉祥航空实际运营的航班上则保持1690元的价格。

广东民航职业技术学院副教授綦琦指出，航空机票销售会基于不同时间的航班座位销售情况来制定折扣，经济舱全价并不等同于旅客实际购买的票价。不能简单认为经济舱全价上浮10%就一定是机票销售价格上涨，还要看不同时间不同航线的市场供求关系。

通过携程、去哪儿网等订票平台可以发现，机票价格多以折扣价成交，航空公司提价并不一定意味着实际购票价格提高。

綦琦补充，机票平均价格占居民人均可支配收入的比重逐渐下降，随着消费升级，高品质出行方式已成为更多旅客的首选，航空公司适当调价对消费者影响不大。

责任编辑：桂强