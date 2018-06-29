山西右玉县委原书记苏连根被查(图/简历)

原标题：山西右玉县委原书记苏连根被查：为谋人事利益，给予他人财物

苏连根

“战战兢兢、如履薄冰。”这名上任时说出这样话的县委书记竟因为行贿受贿被查。

山西省纪委监委网站6月28日晚间发布消息，日前，经省委批准，省纪委监委对朔州市右玉县委原书记苏连根同志违纪问题进行立案审查。经查，苏连根违反组织纪律，为谋取人事利益，给予他人财物；违反廉洁纪律，收受礼金。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经山西省纪委常委会会议研究，决定给予苏连根同志党内严重警告处分。

公开资料显示，苏连根，男，汉族，1968年4月生，朔州市平鲁区人，省委党校研究生学历，1986年6月加入中国共产党，1990年8月参加工作。

苏连根仕途起步于共青团系统，曾任共青团朔州市委副书记、书记，2004年8月任朔州市委组织部副部长，2008年6月任右玉县委副书记、县长，2011年9月任右玉县委书记、县长，2012年5月任右玉县委书记。2015年12月，苏连根被免职。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询发现，《中国青年》杂志曾于2013年刊发文章《苏连根：一切为了人民满意》对其个人做了详细报道。

山西右玉县曾以坚持不懈植树治沙的“右玉精神”闻名全国。上述《中国青年》杂志文章表示，苏连根在出任右玉县委书记时谈起自己肩负的担子之重，用了“战战兢兢、如履薄冰”8个字。

在上述报道中，《中国青年》杂志记者曾向苏连根提问：“从你的履历上可以看出，你这些年的事业之路还是一帆风顺的。原因？”

他的回答是：“这个问题我倒是没有认真考虑过。我只是觉得，作为一个干部，不管党把你放在什么岗位上，你只要认认真真、勤勤恳恳地工作就可以了。你的德才怎样、工作业绩如何，党和人民都会看在眼里。当条件适合的时候，组织上会把你安排在一个适合你的岗位上。所以，我对个人升迁的态度是，相信组织，并尽心尽力地做好当前的工作。除此无他！”

可就是这个说出“除此无他”的县委书记，却因为“为谋取人事利益，给予他人财物”落马，着实打了自己的脸。

责任编辑：余鹏飞