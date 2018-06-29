马军任安徽合肥市政法委书记公安局局长(图)

原标题：马军任合肥市委常委、政法委书记、市公安局局长

马军

合肥市人民代表大会常务委员会任免名单

（2018年6月28日合肥市第十六届人民代表大会 常务委员会第四次会议通过）

决定任命

马军为市公安局局长。

任命

徐芳为合肥高新技术产业开发区人民检察院副检察长、检察委员会委员。

决定免去

李海鹰的市经济和信息化委员会主任职务。

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马军任合肥市公安局党委书记

6月4日上午，中共合肥市委在合肥市公安局召开会议，会上宣读了中共安徽省委、中共合肥市委关于马军同志任市公安局党委书记，提名市公安局局长、督察长（兼）的决定。

马军在会上表示，这次到合肥工作，是组织上的信任与重托，深感责任重大。合肥公安历史光荣、英雄辈出。迈入新时代，合肥公安成绩与难题同在、机遇与挑战并存，任重道远。

会上，马军自我“约法三章”，并请全体民警监督，与大家共勉：

一是马上就办，真抓实干；

二是严管厚爱，公道正派；

三是以身作则，阳光用权。

马军要求，全市公安机关和全体公安民警要坚持问题导向、目标导向，坚持改革创新、真抓实干，在现有良好基础上，进一步提升合肥公安工作整体水平，更好地与省会城市地位相对应，与“大湖名城、创新高地”定位相适应，与人民群众平安需求、法治期盼相呼应，争当全省公安工作排头兵，向党和人民交上优秀的答卷。

此前的5月31日上午，合肥市委政法委召开新任政法委书记见面会，马军以合肥市委常委、政法委书记的新身份出席。

今年48岁的马军，曾历任安徽省维护稳定工作领导小组办公室综合处处长，安徽省维护稳定工作领导小组办公室专职副主任（副厅级），滁州市委常委、政法委书记，滁州市委常委、政法委书记、公安局党委书记、局长。

来源：“人民网安徽”微信公众号

责任编辑：余鹏飞