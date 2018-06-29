49岁贺军科任团中央第一书记 系全国最年轻正部级

原标题：49岁贺军科出任团中央第一书记

来源：长安街知事

共青团第十八次全国代表大会今天上午胜利闭幕。刚刚，央视新闻联播报道，在共青团第十八届一中全会上，贺军科当选为团中央书记处第一书记。

去年9月，团中央第一书记秦宜智转任原质检总局副局长，今年3月出任新组建的国家市场监督管理总局副局长，团中央第一书记职位空缺至今。

贺军科出生于1969年2月，今年刚刚49岁。他是陕西凤翔人，本科就读于国防科技大学航天技术系液体火箭发动机专业，毕业后进入航天系统工作，历任中国航天机电集团公司第六研究院院长助理、院长等职，2005年转任共青团中央书记处书记，2013年出任团中央书记处常务书记。

出任团中央第一书记后，贺军科成为了全国最年轻的正部级干部。

当前，改革是共青团工作的最大关键词。团十八大开幕当天，贺军科在代表共青团第十七届中央委员会作报告时提出，“共青团改革永远在路上，全团要坚定不移地推进改革再出发。”

近年来， 共青团朝着保持和增强政治性、先进性、群众性的方向，在聚焦主责主业、联系青年、从严治团等方面取得扎实进展，改革成效正逐步显现。

在剥离附属功能、聚焦青年工作主业方面，团中央已有“大动作”。年初，团中央直属企业——中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司100%国有产权划转至中国光大集团股份公司。

“介入企业经营管理，不利于团中央集中精力做好党的青少年工作这一主业，相信这次改革是个多赢的局面，团中央直属机关将更专注于履行好自身职责。”贺军科在团中央与光大集团的交接仪式上表示。

从2017年开始，中央团校（中国青年政治学院）剥离本科和部分研究生教育，相关师生划转至中国社会科学院大学。中国青年政治学院的牌子和招生代码保留，招收马克思主义基本原理、思想政治教育等6个与青少年和共青团工作相关专业的硕士研究生。

今年4月，中办、国办印发了《中央团校改革方案》，对中央团校改革作出全面部署。中央团校党委负责人在接受采访时表示，中央团校改革的重点是培养政治上合格的人才，主责主业是团干部教育，特别是政治培训。政治培训的重点是党的理论教育、党性教育、群众路线教育、党章党规党纪教育。

能不能植根青年，是共青团工作取得实效的关键所在。共青团领导机关的班子成员通过座谈宣讲、联谊劳动、志愿服务等多种形式，广泛开展与团员青年的交流、交心、交友活动。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，贺军科还特别关心青年们的”终身大事“。”大龄未婚是中国青年迫切关注的重大问题，共青团将帮助大龄未婚青年找合适伴侣。“贺军科要求共青团多开展便于青年交往的活动，帮助青年人找到合适伴侣。

去年7月，贺军科走进民大参加15级民族学班团支部“一学一做”主题团日活动，与学生团员近距离对话，为他们上了一堂生动有趣的团课，并且他指出共青团应该更多第组织这样的活动，让大家互相启发，互相学习，共同成长。

此番履新团中央书记处常务书记的汪鸿雁，是一名”70后“年轻女干部，熟悉汪鸿雁的人对她的评价是“认真务实”。她早年在地方团委工作，曾任共青团湖北省孝感市委书记、共青团湖北省委副书记等职。

2004年，汪鸿雁转任地方政府，历任鄂州副市长、十堰市委副书记、代市长等职，是当时湖北最年轻的女市长。2008年，她出任团中央书记处书记，成为首位“70后”团中央领导。

就在上月初，汪鸿雁参加中核集团“青年大学习”五四主题团日活动，寄语中核青年要充分参与到“青年大学习”行动中来，要肩负起为国建功的使命，创造出无愧于青春的业绩。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在刚刚结束的共青团十八大中，代表中来自基层和一线团干部、团员的比例超过70%。此外在目前团中央和已换届的省级团委全委会、常委会中，基层一线代表比例已分别达到50%和25%左右。体现全团上下重视基层、加强基层的决心。

责任编辑：余鹏飞