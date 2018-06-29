中国文联：做有信仰有情怀有担当的文艺工作者

原标题：中国文联召开“认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神 做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”
新华社北京6月29日电（记者王思北）中国文联29日在京召开“认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神 做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者”座谈会。多位艺术家代表在会上交流了感想。
“接到习近平总书记的来信，我特别激动，这不仅是我个人的光荣，更是我们文艺界的光荣，习近平总书记给我们新时代文艺工作者指明了前进方向。”新近入党的83岁电影表演艺术家牛犇在会上说，入党是我一直存在心底的夙愿，只有跟着党走，才能把有限的生命活得更有意义。
会上，艺术家代表田华、丁柳元、潘鲁生、岳红、佟丽娅等先后发言。大家纷纷表示，作为新时代文艺工作者，要不忘初心，牢记使命，坚定信仰，奋勇向前，切实担负起光荣使命，自觉弘扬和践行社会主义核心价值观，在新时代有新担当、新作为，创作更多接地气、传得开、留得下的优秀作品，为繁荣发展社会主义文艺、建设社会主义文化强国凝聚起磅礴力量。
中国文联党组书记李屹表示，要坚定理想信念，做有信仰的新时代文艺工作者。始终把党和人民的事业放在心中最高位置，更加自觉地听党话、跟党走，繁荣创作、服务人民。要坚持正确的创作导向，做有情怀的新时代文艺工作者。自觉坚持以人民为中心的创作导向，走与人民相结合的创作道路，努力创作出热情讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀作品。要坚持崇德修身，做有担当的新时代文艺工作者。自觉提高自己的艺术修养和人格修为，努力以良好的职业精神和社会形象赢得人们的尊重和喜爱。
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