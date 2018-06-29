官员退休后咋开启人生“第二春”?有厅官当清洁工

原标题：村官、清洁工、摄影师……官员退休后，怎么开启人生“第二春”？

6月26日，福建省漳州市平和县国强乡党委正式批复赖文达任新建村党支部书记。据悉，赖文达原任福建省物价局党组成员、副局长，平和县是他的家乡。他于2016年12月退休。如今，在厅级岗位退下来的他，却回乡当上了村支书。

大白新闻（微信ID：dabaixinwen）梳理发现，官员退休后的“身份”各不相同：浙江省奉化市一退休干部董满永，退休后成了“大山摄影师”；山东轻工业学院原院长王其杰退休前曾是一名正厅级干部，后来因扫街成了“院长清洁工”……

赖文达（图片来源于新华网）

退休“厅官”回村当“村官”

据新京报报道，退休“厅官”当“村官”，这在福建省村级组织换届选举中尚属首例。公开资料显示：赖文达本人就是新建村人，早在1975年，年仅18岁的他就曾担任新建大队党支部书记。

后来他曾任云霄县副县长、县长，漳州市物价局局长，福建省物价局检查分局常务副局长、局长，省物价局办公室主任等职。2009年8月，他出任福建省物价局党组成员、副局长，2016年12月在任上退休。

2017年，赖文达曾多方协调促成总投资460多万元，将通向新建村宽仅3.5米的主干道路，拓宽到6米。据悉，当其得知家乡发展困境后，便毫不犹豫的拒绝企业老板百万年薪的聘请，做通家人的思想工作，于今年5月独自一人从省城回到山区，扎根新建村。

他表示，“新建村是革命老区，但是经济发展还存在许多问题，如群众经济收入单一，完全靠种植柚子获得收入等，我是一名党员，虽然退休了，但我有责任也有义务，尽自己的力量参与家乡新农村建设，帮助村民们在致富的路上走得更远。”

“副厅级干部当村官，能胜任吗？”不少村民有疑虑。据悉，为了参选村支书，赖文达将党组织关系迁回了新建村，一家一户去调研，撰写竞选讲稿，回答村民提问，由此打消了村民心中疑虑。

6月19日，新建村党支部召开换届选举大会，赖文达当选为村党支部书记。6月26日，国强乡党委正式批复了这一选举结果，退休厅官赖文达开始正式履职。据报道，当天，赖文达明确表示：“我将不领任何薪酬，全心全意带领村民全面建成小康。”

对新建村未来工作，他表示，一方面要强化党建，抓班子、带好队伍，筑牢党的根基，发挥党支部的堡垒作用；另一方面要念好山经，保护生态，把绿水青山转化为金山银山，推动乡村振兴战略在新建村落地生根。

浙江一退休干部成“大山摄影师”

2014年4月，有媒体曾报道了浙江省奉化市退休干部董满永的事迹。据悉，董满永的老家在大堰镇后畈村，自从母亲2003年去世后，他很少回去。4年多前的一天，董满永来到村里，想拍摄一些老房子。

“我想用镜头留下一些记忆。”董满永说，恰好那时，一个名叫“绍昌婶”的村民走了出来。“绍昌婶”当时已经90多岁，她站在自家房子前，满头白发印在身后灰暗的石墙上，形成一幅充满思乡愁绪的画面。董满永心一动，拍下了一张他认为的完美之作。

之后，董满永把照片洗好送去，也就把这件事给忘了。没想到，几个月后，村支书告诉他，老太太非常喜欢那张照片，不管谁到她家，她都会把照片拿出来给人家看。村支书的一句话让董满永很震撼：“老太太说，除了做身份证时拍照，她从来就没拍过像样的照片。”

“对于一位风烛残年的老人来说，拍张好照片确实不容易。”董满永说。因为这份感慨，回家后，董满永找出老照片翻看。突然他发现了一张自己还在呀呀学语时的照片，母亲把他抱在怀里，哥哥站在一旁。

“这应该是我婴儿时期留下的唯一照片，我很想知道，这是什么时候拍的？”董满永想，当时家里很穷，不可能花钱专门拍照；当时镇里没照相馆，就算拍照，母亲不可能抱着他走上几十里山路。

终于，董满永找到了答案：这是当时奉化县政府组织的下乡摄影队为他们家拍的。“根据我查到的资料，当时共有16支摄影队，他们翻山越岭，到处为村民免费拍照。”弄清这张照片的来源后，董满永回想起去世的母亲，顿时热泪盈眶。

“我想接上那段历史，做一名义务摄影队员。”董满永说，他这时突然意识到，对一个人来说，一张照片往往保存了一份记忆。而对于那些老人的这种心理需求，别人甚至很多家人都没有意识到。董满永说，就是从那个时候起，他开始有意识地给老家的老人们拍照片。

4年多来，董满永已为400多名老人拍了照，还亲自把照片送到他们手上。这些老人大多住在山里，除了身份证上的照片外，很少有机会拍一张照。也正是那一次机缘巧合，使得董满永一头扎进了大山，开始为老人拍照。

退休干部扫街成“院长清洁工”

王其杰，山东轻工业学院原院长。退休前曾是一名正厅级干部。自1990年退休后，他主动担负起清理山东轻工业学院洪楼三栋宿舍楼间道路的工作，越扫范围越大，最后楼前楼后两条五六百米的马路也成了他的清扫范围。

他拿着一把小扫帚，提着一个自制的簸箕，连一个烟头都不会放过。王其杰表示，自己要扫到走不动了为止，他觉得老有所乐很重要。早在2011年4月，就有媒体曾报道了《81岁退休厅级干部王其杰济南扫街21年》的消息。

该文章称，头戴八角帽，一条灰色围脖紧紧裹着胸口，身着一件看起来年代较久的青色工装，脚上穿着一双黄胶鞋，这就是王其杰老人扫大街时的工作服。大多数路人看了会以为他真是一名环卫工。

王其杰老人自1990年退休后，就主动担负起了清理山东轻工业学院洪楼三栋宿舍楼间道路的工作，越扫范围越大，最后楼前楼后两条五六百米的马路也成了他的清扫范围。直到2002年，该处有了环卫工后，他的清扫范围才缩小为一条几百米的小巷。

文章称，“有一次我正扫着地，一男青年吃完香蕉把皮扔在我脚下，我问他怎么能乱扔垃圾呢，他竟回答如果不乱扔垃圾，要你们扫地的干什么！”王其杰老人倔劲上来了，非要和青年道清是非。

“爱护环境是每一个人的义务，假如都不知道把垃圾扔到垃圾桶里，再加一倍的环卫工也不够用，这是为社会增加负担。”王其杰生于1930年，老家泰安，1946年来济南上中学，1949年新中国为恢复东北重工业基地而培养技术人员，他被选进哈尔滨工业大学预科班就读。

2年俄语和5年专业知识的学习后，他留校任教27年，并于1983年调派到山东轻工业学院任教。王其杰在1983年至1990期间，历任山东轻工业学院教研主任、教务处长、副院长及院长，并于1993年晋升为教授。

王其杰老人表示，自己要扫到走不动了为止，他觉得老有所乐很重要。“老人做事慢，而且一根筋，能做点别人不反感的事就挺好。”时任山东轻工业学院宣传部部长于明梓曾说，“老院长的执著与严谨非常出名，以至于退休20年后，还有人津津乐道。”

来源：大白新闻

责任编辑：余鹏飞