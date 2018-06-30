特朗普称富士康是第八大奇迹 台媒却高兴不起来

原标题：特朗普连“世界第八大奇迹”都喊出来了，台媒却高兴不起来

美国总统特朗普28日专程赴威斯康星州参加耗资100亿美元的富士康工厂奠基典礼。他在致辞时将富士康的投资建厂计划称为“世界第八大奇迹”，并以此炫耀自己复苏“美国制造”、引进外资、调整贸易政策的“伟大成就”，并称“美国的门开得比以往任何时候都大”。

对特朗普自夸“美国开放”，多数舆论并不以为然。台湾媒体称富士康此举注定“赔本”，只不过由于美中贸易战升温，富士康只能“两边押宝”。

“世界第八大奇迹”

在美国四处点燃贸易战烽火、全球金融市场一片混乱的时候，当地时间28日，特朗普突然专程赴威斯康星州出席了富士康在该州的工厂动工仪式。《纽约时报》称，特朗普专程为一个外来投资奠基创下了“罕见先例”。

▲当地时间28日，特朗普在郭台铭的陪同下出席了富士康美国工厂奠基仪式

特朗普在奠基仪式上致辞时大谈“美国的开放”：“美国从未像现在这样对企业如此开放。美国制造，一切成真，非常快速地实现。”“美国对外来投资的门开得比以往任何时候都大。”他称，富士康投资“是美国正在上演激动人心的故事的一部分”，“富士康想要做大，他们会发现根本没有比美国更合适的地方了”。

特朗普炫耀称，这一投资是“世界第八大奇迹”，称这是他执政18个月来复苏制造业、引进外资、调整贸易政策的“伟大经济成就”。事后，特朗普在推特上转发了白宫拍摄的致辞视频，题目叫“美国对商业是开放的”。

特朗普借此机会为其对抗式的贸易政策辩护。他称：“我们要求外国，不管是朋友还是敌人，进行公平和对等的贸易。”“美国之音”称，他还在讲话中批评与美国有贸易关系的许多国家，包括加拿大、墨西哥、欧盟等。对中美贸易纠纷，他称：“我希望有一个在贸易上比较公平和平衡的局面。这种局面未必马上实现，但至少要公平。” 特朗普还再次威胁总部设在威斯康星州的哈雷公司称：“哈雷，请在美国制造那些漂亮的摩托车。别想耍我，想都别想。”

台媒：富士康此举注定“赔本”

在台湾，许多媒体担忧富士康这次投资可能并不赚钱。

台湾《天下》杂志引述哈佛大学商学院教授史兆威的话称，“以鸿海（富士康母公司）的雄厚资本，一定能盖完这座在美国的工厂，问题是它愿意损失多少钱来完成及运营这座厂？”

报道称，富士康也在度量在美设厂后的状况，对规划内容逐步调整。它原本计划在美国盖一座生产最新10.5代面板的工厂，后来缩减成建中小尺寸的第6代面板的生产线。

《日本经济新闻》披露，富士康可能会把日本夏普（富士康控股）或台湾的生产第6代面板的旧生产线直接搬到美国去，因为这两地的生产线设备折旧摊提都已完成。而如果在美国生产先进的10.5代大尺寸面板，因为所需的材料、基板、设备都在亚洲，在美国生产的成本将比在中国和台湾制造多出50%到80%。

台湾“联合新闻网”29日称，富士康此举是为了“在美中贸易战两边押宝”。

责任编辑：桂强