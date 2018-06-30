在北戴河连续4天接受宴请的“高职级领导”被查了

原标题：“高职级领导”在北戴河接受宴请

山西省阳泉市政协党组副书记、副主席杨勇因违反中央八项规定精神被处分。6月30日，山西省纪委监委通报了这一消息。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，杨勇接受宴请的地点是在北戴河。

左二为杨勇

通报称，今年4月20日至27日，山西省阳泉市政协组织市、县（区）50名政协干部（委员）赴北戴河参加全国政协培训班。培训期间，杨勇分别于4月23日、24日、25日、26日4次外出接受一同参加培训的市、县（区）政协干部（委员）宴请。

也就说，杨勇在北戴河培训期间，连续4天外出接受宴请。今年6月，山西省纪委监委给予杨勇党内严重警告处分，并建议免去其阳泉市政协党组副书记职务。

山西省纪委监委称，杨勇作为阳泉市政协参加此次全国培训的职级最高的领导干部，本应坚持原则，率先垂范，严格遵守中央八项规定精神和学员培训相关规定，发挥示范带头作用，但其不顾中央和省委三令五申，在党的十九大之后，在全面从严治党的高压态势下，仍然对落实中央八项规定精神的要求置若罔闻，把纪律和规矩抛在脑后，没有丝毫的敬畏之心、戒惧之意，在全国层级的培训班上，短短一周之内4次违规接受下属宴请，是我行我素、不收敛不知止、顶风违纪的典型，既触犯了纪律，又带坏了风气，影响恶劣，受到严肃处理，教训极为深刻。

公开履历显示，杨勇出生于1963年8月，是山西盂县人，工作早期在阳泉市土地局任职。1998年他人阳泉市委办公厅（室）副主任，后任阳泉市矿区区委副书记、阳泉市郊区区长、阳泉师范高等专科学校党委书记等职。

去年2月他任阳泉市政协党组副书记，并在去年3月当选为阳泉市政协副主席。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，近日来，山西省纪委监委对违纪违法行为持续发力，杨勇是被山西省纪委监委处分的第二个阳泉市领导干部。

6月28日，阳泉市原纪委副书记、监委副主任谭伟中因违反政治纪律，泄露案件审查秘密，被撤销党内职务、撤职处分，降为副处级非领导职务，调离纪检监察系统。

责任编辑：桂强