团中央70后新书记记者出身 曾向习近平当面汇报

原标题：团中央70后新书记记者出身，曾向总书记汇报釆访细节

来源：长安街知事

日前，新一届团中央领导机构出炉。值得关注的是，除了复旦大学党委副书记尹冬梅继续挂职书记处书记外，又增添了2名“70后”挂职书记，他们分别是内蒙古兴安盟盟长奇巴图、新华社总编室融合发展中心副主任李柯勇。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）梳理发现，奇巴图曾获2006年度“全国优秀共青团干部”称号，李柯勇则是宣传领域的专业人才，不但多次获中国新闻奖，还曾当面向习近平汇报工作。

尹冬梅

尹冬梅、奇巴图：“老团干”再上阵

为何此次会出现多达3位挂职的团中央书记处书记？这还要从2016年中办印发的《共青团中央改革方案》说起。

方案提出，团中央精减机关行政编制，补充相应数量的挂职干部，并且有具体目标——2018年团十八大时，团中央机关各层级挂职、兼职干部比例均达到42%以上。而根据日前出炉的名单，书记处书记共有6名，挂职人数为3，比例达到了50%。

挂职干部可以做哪些工作？专家表示，在宣传、组织、学生工作等专业领域有较强工作能力的干部，可以到系统内有需求的其他岗位提供专业服务。从这个方面来讲，新挂职的3位团中央书记处书记可谓是有针对性的配备。

官方简历显示，尹冬梅出生于1973年5月，安徽宿县人，毕业于复旦社会医学与卫生事业管理专业。作为共青团系统的“老兵”，她曾任原上海医科大团委书记、复旦团委书记等职，2013年升任复旦党委副书记。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，主要从事卫生政策研究与学生思想政治工作的尹冬梅，早在2008年就已经是团第十六届中央委员，并于2016年11月成为团中央书记处书记（挂职）。

在日前公布的国务院防治艾滋病工作委员会组成人员、国务院残疾人工作委员会组成人员名单中，尹冬梅以团中央书记处书记的身份在列。

奇巴图

官方简历显示，奇巴图出生于1971年9月，蒙古族，是一名从基层成长起来的干部。参加工作之初，他先是在家乡的党校任教师，后调入党政机构，当过4年乡长、乡党委书记。

32岁时，奇巴图进入共青团系统，担任团鄂尔多斯市委书记，这一干就是5年。期间，他获得2006年度“全国优秀共青团干部”荣誉称号。2008年后，他回到党政系统，历任旗长（相当于县长）、市政府秘书长、呼和浩特副市长、市委常委等职务。

2016年下半年，他离开自治区首府，赴兴安盟任盟长，开始主政一方的生涯。基层经验如此丰富，再加上是一位“老团干”，奇巴图能挂任团中央书记处书记也就不奇怪了。

李柯勇：曾向习近平当面汇报

如果说尹冬梅是学工领域的专业人才、奇巴图基层履历丰富，那么一直在国家级通讯社——新华社工作的李柯勇则是宣传领域的专业代表。

官方资料显示，1974年10月出生的李柯勇是河北唐山人。在一篇公开发表的采访手记之中，他曾如是介绍自己的身世：1976年7月28日凌晨，唐山大地震，蓝光闪过之时，我两岁。我自己就是被人从废墟下抱出来的，我的奶奶则是当时24万遇难者之一。

因为曾亲历大地震，所以当2008年汶川大地震发生后，远在拉萨的他立即向领导请求赶赴震区，但一开始未获批准。最终，领导受不了一个大地震幸存者的“哭喊”，只得勉强同意。于是，一篇篇饱含震后希望的文章从李柯勇笔下汩汩流出。

李柯勇

其实，除了汶川大地震，李柯勇还参与了一系列重大灾难报道，比如淮河洪水、非典疫情、南方冰雪灾害、孙家湾矿难等，并写出众多舆论监督类的批评报道。

比如2008年下半年，他与“全国优秀新闻工作者”汤计揭露了假港商骗取银川、呼和浩特17.58亿元的事件。原来，只念过5年小学的湖北木匠王细牛化名“郑泽”，伪装成港商身份，空手套白狼拿下呼市50多亩土地。

再比如早在2004年，李柯勇就曝出江西丰城为建“形象工程”——新城区而非法征地，损毁国家级商品粮基地良田近万亩，并强迫干部群众融资的事件。今年5月，时任丰城市长冷新生因受贿近千万元，被一审判处有期徒刑6年。

在新闻这行，有句老话叫“脚底板下出新闻”。长期奋战在一线的李柯勇近年来也因专业精神屡屡获奖，比如在2013年，他参与的《“三西”扶贫记》获中国新闻奖之通讯类特别奖；2016年，他编辑的《直过民族过得好吗？》获中国新闻奖三等奖；2017年，他参与的《新华社特约记者太空日记》斩获中国新闻奖一等奖。

2016年2月19日，习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会，李柯勇作为记者代表发言长达8分钟。在事后的一篇报道中，李柯勇如是回忆当时的情形：

我汇报说，我调研去了海拔5373米的全世界最高乡镇——普玛江塘乡，习总书记就问： “是哪个地区的？”我说：“西藏山南地区。”我说新华社的报道《会所中的歪风》曾得到总书记的批示，他就问了一些采写细节，然后说：“看到《会所中的歪风》，我是感慨系之啊，就作了批示。”

责任编辑：吴金明