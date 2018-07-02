新京报评盐务局领导子女疑吃空饷 这细节耐人寻味

原标题：盐务局领导子女为何敢明着“吃空饷”

▲图片来源：央视新闻客户端

又有地方被爆出“吃空饷”现象。据媒体报道：近日，浙江温州苍南县盐务局内部员工的一则实名举报帖称，苍南县盐务局的几位主要领导把自己的子女安排在盐业公司，占着编、不上班，也就是俗称的“吃空饷”，在当地造成了很坏的影响。而盐务局与盐业公司是两块牌子、一套人马。目前，当地纪委已经介入此事，调查结果还需要一些时间。

与此同时，媒体已经挖出了更多细节。比如，苍南县盐务局相关负责人表示，虽然自己在盐业公司工作了十多年，但也没有见过这几位被举报的员工，盐业公司也不存在被举报人的考勤记录。

另外，当记者提出查阅相关人员档案资料时，该县盐务局办公室负责人却告诉记者，“没有他们的档案。也就是说他们的档案处理掉了。具体怎么回事不太清楚”。

如果举报属实，那么，在无任何考勤记录与档案资料的情况下，被举报的盐务局领导子女是如何顺利实现常年在盐务公司领工资的？从举报看，虽说可能多数员工都未见过领导子女，可他们“吃空饷”的行为却是“七八年明摆着”的。

如此公开化的操作，确实让人震惊，而根据举报信息，该企业内部涉嫌“吃空饷”的员工可能远不止被举报的四位。

当然，无论“吃空饷”只有被举报的四位，还是属于大面积沦陷，问题都不可谓不严重。盐业公司作为国企，与盐务局本身就是“两块牌子、一套人马”，任何“吃空饷”都是对公共利益的蚕食与侵占。

应该说，相较于其他领域，像盐业公司这种政企界限模糊的国企，其实更容易诱发“吃空饷”现象。一是，国企的收入待遇一般不错，二是，不同于机关事业单位，对企业内部“吃空饷”行为的查处，往往偏弱。这次被举报的都是盐务局的主要领导，却将子女塞进下属公司，或许就是算准了这一点。

这起事件中还有一个细节耐人寻味。记者调查发现，四位被举报者之一，苍南县盐务局原副书记余德富的儿子余建进也曾长期在苍南县盐业公司工作，但他一直以来对外的身份却是苍南县烟草公司员工。

苍南县烟草专卖局回应称，目前余建进仍在苍南县烟草公司上班，任班组长岗位。如果“吃空饷”、占编确有其事，余建进则是领着盐业公司的工资，同时又在烟草公司任职。置于现实语境下，在一个县城，盐业公司和烟草公司，毫无疑问都是不少人向往的“好单位”，领导的子女能够如此“通吃”，恐怕就不仅仅是哪一个人的问题。除了这起个案需要严肃调查，当地还有多少这样的“关系户”，也值得深挖。

地方盐业公司被爆出“吃空饷”现象，也再次验证了盐业体制改革的必要性。对于盐业专营与政企不分的弊端，过去只侧重于强调其垄断的一面，但“吃空饷”现象则反映出，这种管理和经营模式在诱发腐败和权力板结化等方面的危害，同样不容低估。

□朱昌俊（媒体人）

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