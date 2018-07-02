京港澳高速车祸她第一个爬出来:两车相撞一声巨响

原标题：京港澳高速车祸亲历者：两车相撞一声巨响，我第一个爬出来

车祸现场。

第一个爬出大巴的乘客赵倩（化名）向记者讲述事发经过。

华西都市报-封面新闻记者 李智 魏唯 湖南衡阳 摄影报道

从广东省中山市到河南省驻马店市平舆县，1400公里距离，如果乘坐火车，需要转几次车；如果乘坐汽车，大巴车可以直达。

28名乘客、2名司机踏上归乡之旅。6月29日晚9时许，豫Q52298大巴车越过中央护栏，和对向行驶的罐车相撞。截至目前，已造成18人死亡、14人受伤。

“两车相撞时，只听到一声巨响。”乘客赵倩很幸运，只是皮外伤，第一个爬出车厢。

有人幸存，也有人遇难。

一夜之间，平舆人老赵的“天”塌了，妻子在车祸中遇难，妻弟仍在重症监护室中抢救。

现场回访

护栏损毁严重

高速路被“撕”个口子

7月1日，华西都市报-封面新闻记者乘车从衡阳市区出发，沿着京港澳高速一路向北，在京港澳高速1602KM处，找到了两车相撞的事故现场。

京港澳高速是贯穿湖南的南北交通大动脉，车流量很大，事发路段为双向四车道，每隔几公里，便设有一个安全岛，供过往车辆临时停车。

据官方通报，6月29日21时许，湖南境内京港澳高速潭耒段朱亭收费站附近，大客车“豫Q52298”（核载55人，实载30人）越过中央护栏与对面行驶罐车“豫CS6852”发生碰撞，两车侧翻。

在事故现场，大巴车和罐车相撞处，高速路中央隔离带已破烂不堪，部分隔离栏和绿化树都没了，不难看出，事发时大巴车正是从这个缺口，冲到对向车道和罐车相撞。

同时，高速公路外侧护栏，遭遇猛烈撞击后，已经严重扭曲变形，护栏被撕开了一个约10米长的口子，两车相撞产生，也将高速路排水渠砸出了几个缺口，地面上的植物被压成了平地。不过，高速路最外侧的钢丝网，并未被撞烂。

有人幸存

“我第一个爬出来，

幸好罐车是空的”

在湖南省衡阳市衡东县中医院，乘客赵倩想得最多的是，“幸好罐车是空的，没有爆炸，要是爆炸，全都完了。”

今年，赵倩夫妻俩在广东打工，有时半年回去一次，有时一年回去一次，“想着几个月没回老家，就坐客车回老家。”从广东中山到河南平舆，上千公里路程，为什么不坐火车？

她解释说，从广东回平舆，坐火车太麻烦，要转好几次车，而坐大巴车，可以直接到县城，再从县城到老家，一个小时就到了。

事发前，赵倩坐在车中部靠窗位置。当时，周围的乘客都在睡觉，但她没有睡着，一直在用手机看电视剧。

她告诉记者，大巴车上配有两名司机，轮流开车。直到事发前，司机开车都挺稳，“只听到一声巨响，意外发生了。”

“直到现在，我也不敢去回想，就是吓人。”两车相撞后，大巴车没有侧翻，她第一个爬起来，前面的男乘客，“悬”到窗户外边，双手抓住窗户框一直喊救命。“周围一个男的都没有，只有我，伤得比较轻一点。”她开始试着营救男乘客，刚开始拉他的手，心里害怕，使不上劲，后来就拽着衣服，男乘客也使了点劲，就爬了上来。

钻出大巴车后，赵倩和其他幸存乘客发现，和大巴车相撞的是一辆罐车，一旦爆炸，后果不堪设想。此时，他们都站在大巴车顶部，“只能硬着头皮，一个接一个往下跳。”

跳车以后，几位劫后余生的乘客，相互搀扶着，沿着高速公路往前走，尽量远离罐车，直到附近村民闻讯赶来，报警救援。

“我很幸运，活了下来。”当时在车内，她试图叫醒旁边的一位女乘客，但对方已经没有反应，“也不知道她后来怎么样了。”

有人遇难

他的妻子已遇难

妻弟还躺在ICU里

一天一夜的守候，已让老赵疲惫不堪。

年过半百的老赵，老家在河南省驻马店市平舆县。多年以来，一家人一直在广州打工，在当地一个县的工厂做零活。

“我妻子她大娘（音）在老家去世了，所以她和弟弟要回老家办事。”1日上午，在湖南省衡阳市中心医院重症监护室外，老赵不停捂头，时不时向ICU门口张望，一脸愁容，他怎么也想不到，广东至平舆的这条线路，他们经常坐大巴车，但这一次就出事了。

“大巴车是29号晚上八点多出的事，当天晚上9点，我就接到了通知，和亲戚连夜坐火车，赶到了衡阳。”老赵说，来到现场后，他打不通妻子的电话，几经周折，在衡阳市中心医院找到了小舅子，“我进ICU看了一下，他的右脚伤得很严重，意识也不清醒，现在还没脱离危险。”

得知妻子李薇（化名）不幸在车祸中遇难，老赵懵了。他摆了一摆右手，“没了，在殡仪馆。”不仅是老赵，他儿子也赶到了医院，守在ICU外，面色沉重。

从事发当晚赶到衡阳，老赵一家已经在医院待了一天两夜，等待处理后续事宜，希望ICU里的小舅子能转危为安。

14名伤者

伤者被送到4家医院

仍有部分伤者留置ICU

据官方通报，京港澳高速大巴事故，共造成14人受伤。

1日上午，华西都市报-封面新闻记者走访衡阳市中心医院了解到，该院收治了三名车祸伤者，目前都在重症监护室中治疗，医院还在不断联系伤者家属。

所有伤者，分别在四家医院治疗，除开衡阳市中心医院，南华大学附属第二医院、衡东县人民医院、衡东县中医院也分别收治了伤者。

在南华大学附属第二医院骨科看到，本次事故中的伤者，一名中年女性正躺在床上输液治疗，偶尔挪动一下身体。

医护人员告诉记者，医院共收治了4名伤者，其中两人在ICU、一人已从ICU转入骨科病房，剩下的女性伤者，胸椎、腰椎受伤，“但情况还算比较好，比较稳定。”47岁的伤者黄健华，和老婆在广州打工，这次一个人回去，为了给小儿子交小升初学费。

衡东县中医院医生介绍，黄健华生命体征稳定，颈椎骨折、右边肩胛骨粉碎性骨折，经过复查决定，星期二就可以做手术。

涉事大巴

曾因“疲劳驾驶”

两次被交警通报

在事故现场，记者找到了事故大巴（豫Q52298）的经营许可证明复印件，文件显示，大巴车属于河南驻马店市汽车运输公司。

这是一类班线客运大巴，班线起止点为平舆、中山，主要途经333省道和107国道，沿途无停靠站点，为直达班线车，两天发一班。

同时，记者查询了解到，出事的大巴车“豫Q52298”，曾于今年1月30日、4月28日，先后两次，被微博认证为河南省驻马店市平舆县公安局交通警察大队的交管部门@平舆交警，以“疲劳驾驶”进行通报批评。

1月30日，官方通报称，驻马店市汽车运输公司平舆分公司所属车辆豫Q52298多次疲劳驾驶，望公司对该车进行重罚，对驾驶人和车辆承包人进行安全教育培训，使其充分认识到疲劳驾驶的危害性，自觉遵守交通法规。

4月28日，平舆交警再次通报批评称，经调取2017年12月25日至2018年1月2日GPS动态监控，发现在此期间驻马店市汽车运输公司平舆分公司所属车辆豫Q52298存在疲劳驾驶。

目前，官方已成立调查组介入调查。

来源：华西都市报

责任编辑：张玉