改革时间表公布 武警部队今后怎么建如何用？

原标题：改革时间表公布，武警部队今后怎么建、如何用？

撰文 | 李岩

经历了领导体制改革、机构改革后，作为军改的一部分，武警部队改革的“脖子以上”部分已经完成。

2018年已经过半，武警部队改革的进展与落实情况如何？

6月28日，国防部新闻发言人吴谦大校给出了答复，并且列出了武警部队改革的落地时间表。

据此，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）希望从几个维度下勾勒出，在既定改革方向下武警部队怎么建、如何用。

三大总队+院校

6月28日的国防部记者会上，吴谦再次明确了武警部队改革完成后的主要组成部分：

内卫总队

机动总队

海警总队

院校和科研机构等

改革后，武警部队主要担负执勤、处突、反恐怖、海上维权执法、抢险救援以及防卫作战等任务。

不难看出，相比以前的警种分类，改革后的武警部队组成分类有所精简，此前的森林、黄金、水电部队的去向以及进展，政知见后文详述。这里，我们先关注下“留下来”的内卫和机动总队。

内卫与机动之分

2013年《中国武装力量的多样化运用》白皮书中指出，武警内卫部队包括省（自治区、直辖市）总队和机动师。

其中，省总队一般担负执勤、站岗等常规性任务，而改编自部分解放军陆军师的武警机动师平时不会轻易出动，在紧急状态下才会被调集应对大规模暴乱等突发任务。一些报道中涉及的以数字开头的武警部队（如8610部队），即武警机动师。

另外，有熟悉武警部队编制的相关人士透露称，除了单列的机动师以外，每个省总队中还会下辖机动支队。机动支队可以理解为总队内部的“拳头部队”，每年招收新兵中的“尖子”才有机会进入机动支队训练。相应的，机动支队所执行的任务也更为危险、紧要。

海警总队=中国海警局

和内卫总队、机动总队不一样，海警力量是此次机构改革方案公布后新划归武警的一支海上维权执法力量。此前，中国海警力量隶属国家海洋局管理，同时受公安部业务指导。

政知见注意到，方案公布后3个月，海警转隶的具体“实施细则”公布。

6月22日，人大常委会通过了《中国海警局行使海上维权执法职权的决定》，海警队伍整体划归中国人民武装警察部队领导指挥，调整组建中国人民武装警察部队海警总队，称中国海警局，统一履行海上维权执法职责。

其中，《决定》明确了中国海警局（武警海警总队）所承担的海上维权执法职责：

执行打击海上违法犯罪活动、维护海上治安和安全保卫、海洋资源开发利用、海洋生态环境保护、海洋渔业管理、海上缉私等方面的执法任务，以及协调指导地方海上执法工作。

此外，上述《决定》还指出，条件成熟时应及时提出制定、修改有关法律的议案。有关专家在机构改革方案公布之初曾向政知君解读称，海上维权执法的立法问题同样值得关注。

国防部证实，上述决定的实施时间为7月1日。这意味着，从昨天（7月1日）开始，海警队伍便整体划归武警部队领导指挥。吴谦特意强调：“上述改革没有改变海警基本任务的属性，也没有改变中方在相关涉海问题上的原则立场。”

不过，关于转隶前后海警所承担任务的轻重，中国社会科学院海疆问题专家王晓鹏告诉政知见：“过去，海警所遇到、处理的问题多数是沿海、海域的一些问题。而现在，我们要突出全球海洋治理、建设海上命运共同体，所面临的问题就更多、更复杂。沿海、海域、海路（海上通道）等问题我们都要考虑，这就给海警进行海上维权执法提出了更多、更高的要求。”

消防监管不再“主客一体”

为了落实“军是军、警是警、民是民”原则，相比划归武警管理的海警，更多组成部分在此次改革中得到了精简优化，之前的武警警种部队将全部退出现役。

吴谦表示，森林、黄金、水电部队将于年底前分别整体移交应急管理部、自然资源部和国务院国资委。另外，参与海关执勤的武警兵力已经完成整体撤收。

这里需要解释的一点是，武警原森林部队从名字上看，似乎应该像黄金部队一样移交至自然资源部。但实际上，森林部队虽然会涉及到林业资源的保护工作，但更重要的还是在于全国主要森林片区的防火灭火任务。正因此，森林部队作为专业应急队伍划归新组建的应急管理部。

除了上文提到的进展，实际上还有几支部队吴谦没有提到。

机构改革方案显示，此前由公安部管理但列入武警序列的边防、消防、警卫部队同样将退出现役。

虽然还没有时间表，但不难预见，上述改革方案将使得相关工作更为合理顺畅。

拿消防部队举例，国务院2017年10月份印发《消防安全责任制实施办法》，首次对消防安全责任制的实施作出全面、具体规定。其中明确了公安机关对消防工作的监管责任：

国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理，县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理。

值得注意的是，今年5月，两位履新不久的应急管理部消防部副局长琼色、罗永强在春夏火灾防控相关会议中强调，各地要把《消防安全责任制实施办法》作为一项基础性、长期性工作一抓到底。也就是说，这个去年印发的文件并未因为机构改革、消防部队转制而失效，反而要“一抓到底”。

对比来看，公安机关的监管责任未变，但消防队伍从公安部门划归应急管理部管理。这意味着，公安机关将摆脱在消防工作中“自己监管自己”的尴尬。

武警新力量建设对准“三大矛盾”

组织编制得到了优化调整，那么改革完成后，武警部队将如何建设，方向在哪里？

十八大以来，纵观中央出台的多项改革，问题导向是始终遵循的原则。政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，武警部队司令王宁在今年5月举行的工作会中直言指出武警部队现有力量存在的问题：

陆上强、海空弱

境内强、境外弱

传统力量弱、信息支撑弱

上述“三大矛盾”具体表现为“五个不适应”：

建设理念与地位作用不相适应

制胜能力与形势任务不相适应

人才队伍与专业属性不相适应

武器装备与能力生成不相适应

信息支撑与高效行动不相适应

有意思的是，那次的工作会主题为“武警新型力量建设研究和部署”。那么，武警今后的力量建设将如何体现出“新型”？会上王宁同样给出了答案：

以特战力量为反恐尖刀，以空中力量为高效支援，以海上力量为维权主力，以工兵（交通）防化力量为救援主体，以综合集成网络信息系统为支撑的新型力量体系

改革前，武警警种部队除了年底将划归部委管理的森林、黄金、水电部队，还有一支交通部队，主要担负公路、港口及城建等施工任务，同时也担负抢险救援任务。

此次机构改革方案以及国防部给出的改革时间表中，都没有明确提到原武警交通部队的去向。不过，按照王宁的发言来看，交通部队所承担的任务并未被完全剥离。上文提到的会议中还出台了《武警部队工兵（交通）防化力量建设规划》。此外，政知君注意到，此前武警交通指挥部的司令员、政委都已经履新新任职务。原司令员傅凌转任武警部队副参谋长，原政委陆春耕则转任武警部队政治工作部副主任。

多省武警总队一年内再换主官

最后，再来看看武警部队中的人事调整。

年初，政知见（微信ID：bqzhengzhiju）统述了全国31省（区、市）62名武警总队军政主官任职情况。这几天，这张表格的内容再次得到更新。

原大兴安岭军分区司令员黄锦明调任武警河南省总队司令员，黄锦明跻身副军级

曾任北京军区军训部部长的周志国调任武警陕西省总队司令员

曾任武警陕西省总队政治部主任的黄少安调任武警福建省总队政委

值得提到的是，三位新任主官各自的前任，其实履职时间也都不长。福建省总队原政委吕能亚于2015年9月到职，而陕西省总队司令员刘继敏、河南省总队司令员刘勇军履职刚满一年。

资料 | 国防部官网 澎湃 人民网 北京青年报等

责任编辑：吴金明