中国贷款让缅甸掉入陷阱？ 缅甸国安顾问有话说

原标题：皎漂港陷中国“债务陷阱”？缅甸国安顾问有话说

[文/观察者网 李东尧]近年来，为帮助周边国家解决因缺乏资金而发展滞后问题，中国不断施以援手，包括进行投资及贷款。正因如此，中国的贷款却常常被一些西方媒体冠以“会使目标国陷入中国债务陷阱”的“罪名”。

中缅双方目前正在推进的皎漂港（Kyaukpyu）项目就是一例。本月初，外媒放出消息，称缅甸政府因对该项目负债规模的担忧，考虑重新评估这一深水港项目。据香港《南华早报》6月30日报道，缅甸国家安全顾问当吞（Thaung Tun）日前现身说法，回应外界所谓“中国债务陷阱”的言论。

当吞在接受该报采访时表示，缅甸政府热切希望就中国支持的皎漂深水港项目展开工作，目前中缅关于该项目的谈判仍在进行，“预计很快就会做出决定”。当吞在采访中否认外界有关“缅甸陷入所谓‘债务陷阱’”的说法，并表示相信这将是一项“双赢”协议。

《南华早报》报道截图

当吞同时还有另外一个身份——缅甸投资委员会（Myanmar Investment Commission）主席，上周五（6月29日），他对《南华早报》说，“我们希望看到这一项目启动。”

“我想说的是，我们（中缅）正在谈判，项目进程正在向前推进，决定将很快做出。”

当吞（图自《南华早报》）

6月初有报道称，缅甸正在重新评估该项目。当时西方媒体援引知情人士的说法，缅甸经济官员正想办法通过磋商降低成本。有人担心如果缅甸未能偿还债务，该港口可能会被中国控制。

中国外交部发言人华春莹当时回应，中国企业通过国际招标参与皎漂经济特区项目，双方正在进行商务谈判。中方支持中国企业与缅方按照平等协商、互利共赢的原则开发皎漂经济特区项目，促进当地经济社会发展和民生改善。

《南华早报》指出，皎漂港项目位于缅甸西部的若开邦，位置具有战略意义，通过连接中国与印度洋，能够有助于中国减少通过脆弱的马六甲海峡（航道）输送油气资源的需求。

图自《南华早报》

近年来，中国的“一带一路”计划不断向前推进，覆盖沿线65个国家。但这一与他国“共商、共建、共享”的计划，却遭到西方国家“眼红”。西方媒体妄称，中国的贷款将会使一些发展中国家最终无法偿还，将其拖入“债务陷阱”。

对于这样的言论，中国外交部发言人曾给出六个字：“公道自在人心”。

据《南华早报》报道，近来有将皎漂港和斯里兰卡的汉班托塔港相比的声音，担心缅甸会步汉班托塔港的后尘，“因无法偿还贷款，将港口租借给中国99年”。

斯里兰卡的汉班托塔港（资料图自《亚洲时报》）

当吞表示，缅甸政府相信皎漂港项目对缅甸来说，经济与政治上都很重要。

他坚称，对于参与“一带一路”计划的其他国家来说，不存在“债务陷阱”。“即便是斯里兰卡的情况也没有多么糟糕。”

“中国正在做的是帮助邻国实现繁荣，我们对此都支持。”他表示，皎漂港是个可行的项目。

“有人说：小心，你会陷入‘债务陷阱’。在这个世界上，人们可以有自己的观点，但我们确定皎漂港会发生什么，这将为中缅带来双赢局面。”

当吞透露，该项目将分阶段进行，目前缅甸政府已经任命一名计划与财政部副部长，以“推动项目向前发展”。

他还表示，皎漂港所在的若开邦虽然正面临罗兴亚人危机，但该港口动乱地区，中方人员“绝对安全”。

“未来，我们希望看到中国游客来到皎漂港，这里有美丽的海滩。”

当吞称，缅甸需要这些项目来缩小与邻国在基础设施方面存在的差距，特别是两年前缅甸新政府上台，迫切希望带来切实的改变，满足公众的期望。

对于搁置已久的缅北中缅密松水电站项目，当吞表示乐观。他称，该项目也将举行谈判。2011年，因受当地环保抗议活动影响，缅甸前政府暂停了该项目建设。

责任编辑：吴金明