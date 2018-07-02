泉州市副市长卢炳椿拟提名为厦门市副市长人选

原标题：泉州市副市长、市公安局局长卢炳椿拟提名为厦门市副市长人选
7月1日，福建省委组织部发布公告，将省委6月29日研究拟提任正、副厅级领导职务和拟平级转任重要岗位的19名同志予以任前公示。其中，7人拟提任正厅级领导职务（省管企业正职），4人拟平级转任重要岗位，8人拟提任副厅级领导职务（省管企业副职）。
值得注意的是，现任泉州市副市长、市公安局局长卢炳椿，拟提名为厦门市副市长人选。现任厦门市思明区委书记游文昌，拟任厦门海沧台商投资区党工委副书记、管委会主任，提名为厦门市海沧区区长候选人。
卢炳椿2014年4月起任泉州市副市长、公安局党委书记、局长。2011年7月，游文昌当选思明区委书记，到本月为止，在这一岗位上已工作满7年。现任海沧台商投资区党工委副书记、管委会主任、海沧区区长的孟芊，于2017年1月当选厦门市副市长。
此次拟提任正厅级领导职务的干部中，还有一位也颇受厦门人关注，他就是曾长期在厦门工作的林杰。现任省政府副秘书长、办公厅党组成员的林杰，曾先后任厦门市政府办公厅副主任、党组成员；厦门国际航空港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理；厦门市国资委主任等职务。2015年11月起，林杰又先后任省国资委副主任、省政府副秘书长等职务。此次公示中，林杰拟任省委军民融合办副主任（负责常务工作），省人防办（省民防局）主任（局长）、党组书记。
拟提任正厅级领导职务的部分人员：
卢炳椿，男，福建龙岩人，1961年10月出生，中共党员，中央党校大学学历。现任泉州市副市长、市公安局局长，拟提名为厦门市副市长人选。
林杰，男，福建连江人，1961年6月出生，中共党员，研究生学历，经济学博士。现任省政府副秘书长、办公厅党组成员，拟任省委军民融合办副主任（负责常务工作），省人防办（省民防局）主任（局长）、党组书记。
游文昌，男，福建龙岩人，1968年2月出生，中共党员，在职研究生学历，经济学硕士。现任厦门市思明区委书记，拟任厦门海沧台商投资区党工委副书记、管委会主任，提名为厦门市海沧区区长候选人。
来源：海西晨报
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