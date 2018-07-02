原标题：天津滨海新区政法委原副书记陈长顺被双开，被批“放纵贪欲”

据天津滨海新区纪委监委消息：日前，经区委批准，区纪委监委对滨海新区政法委原副书记陈长顺严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，陈长顺违反政治纪律，与他人订立攻守同盟，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规接受他人安排的宴请，多次违规收受礼金、礼品；违反廉洁纪律，多次接受可能影响公正执行公务的旅游活动；违反工作纪律，利用职权干预和插手建设工程项目，为他人谋取利益；违反国家法律法规规定，涉嫌挪用公款和受贿犯罪。

陈长顺身为党员领导干部，背离初心，丧失理想信念，目无法纪，以公权谋私利，为个人捞取好处，放纵贪欲、在浑浑噩噩中滑进违法犯罪的泥潭，给党的事业和形象造成了严重损害。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经区纪委常委会会议、区监委委务会议审议并报区委批准，决定给予陈长顺开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌职务犯罪调查结果移送司法机关依法处理。

来源：天津市纪委监委网站

责任编辑：张义凌