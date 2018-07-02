四川广安日报社原总编辑唐云峰被双开:设立小金库

原标题：广安日报社原党组书记唐云峰被“双开” 违规设立“小金库”（简历）

据四川广安市纪委监委消息，日前，经广安市委批准，市纪委监委对广安日报社原党组书记、总编辑唐云峰严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，唐云峰违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受消费卡；违反廉洁纪律，违规收受礼金，占用公物归个人使用；违反国家法律法规规定，违规设立“小金库”，违规出借资金；利用职务上的便利，为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

唐云峰身为党员领导干部，理想信念丧失，法纪意识淡薄，严重违反党的纪律和国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会会议、市监委委务会议研究并报市委批准，决定给予唐云峰开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌职务犯罪的调查结果移送人民检察院依法处理。

唐云峰简历

唐云峰，男，汉族，1965年9月生，四川武胜人，大学文化。1984年8月参加工作，1992年6月加入中国共产党。

1984年8月至1994年6月，先后在武胜县师范附小、县政府办公室、县委办公室工作；

1994年6月至1996年10月，历任武胜县委办公室副主任，副主任、政研室主任；

1996年10月至1998年9月，历任广安地委办公室正科级干部、秘书二科科长；

1998年9月至2004年1月，历任广安市委办公室秘书二科科长，秘书二科科长、综合室主任，助理调研员、秘书二科科长、综合室主任；

2004年1月至2004年3月，任广安市委政研室副主任；

2004年3月至2007年7月，任广安日报社常务副总编辑；

2007年7月至2017年1月，任广安日报社党组书记、总编辑；

2017年1月至今，任广安市人大常委会委员、教育科学文化卫生委员会主任委员。

2018年5月，接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：张申