13名在美华工墓地遭挖掘 20多年后遗体将入土为安

内华达州一家博物馆展示的图集显示了19世纪华工在当地的生活和工作的状态。（图片来源：美媒）

原标题：13位在美华工安葬地遭人挖掘 20多年后遗体将按中国风俗重新下葬

中国日报网7月2日电 据美联社7月1日报道，20多年前，13位在美华工的安葬地遭人意外挖掘，其遗体和陪葬品还被送往当地大学成为学者研究的对象。如今，这些华工遗体将按照中国风俗重新下葬，再次入土为安。

事情发生在美国内华达州卡林市。当地一名住户于1996年11月在自家院子里意外挖掘出许多棺材。随后，内华达州博物馆、内华达考古学会以及美国林业部门介入，查明此地曾经是华工的墓地，并进行挖掘。

美国当局对这一发现颇为重视，认为其极具学术研究价值。已经退休的考古学教授蒂姆•墨菲表示，美国境内由专业人员挖掘的华人坟墓少之又少，而且很多早期赴美的华人要求死后把尸体送回中国。1848年的加州淘金热和1880年的太平洋铁路项目吸引了成千上万的中国劳工远渡重洋，其中不少人魂断他乡。

有鉴于此，美国当局把13具遗体连同陪葬的硬币、火柴、碗碟甚至大烟烟枪都挖掘出来，送到内华达州立博物馆，并从史密森尼研究所邀请多名人类学家进行研究。最后，这些遗体和遗物又被辗转送到了内华达大学拉斯维加斯分校的人类学系，而且一放就是20年。

如今，内华达大学已经归还这批遗体和遗物，由考古学教授墨菲开车从内华达大学将其取出，送回卡林市。

墨菲称：“内华达大学拉斯维加斯分校说，他们没什么要继续研究的了，而且他们人类学系也没有地方存放。”

这13位华人的遗骨将于7月3日在卡林市再次下葬。转机背后是当地华人和卡林市政府的共同努力。

华人李秦（Lee Chin，音译）今年初曾致信内华达大学，要求归还遗体。信中说：“已经拖延了太久太久，要让他们回家。再次强调，我们的华人祖先没有得到尊重，因为有人像对待物品——而不是人一样对待他们。”

来源：中国日报网

责任编辑：张义凌