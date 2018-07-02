原标题：卫星图像显示朝鲜仍在发展弹道导弹技术 中方回应
外交部发言人陆慷7月2日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：
问：第一，美朝领导人上月举行会晤后，朝鲜表示要向无核化目标迈进。但最新公布的卫星图像显示，朝鲜弹道导弹及相关设备制造技术仍在取得进展，这引起美方一些官员和有关人士的关切。中方对此有何评论？第二，有报道称朝鲜对外经济省副相抵京访问，你能否提供相关消息？
答：我先回答你第二个问题。中朝是友好邻国，双方在各层级、各领域一直保持着正常往来。关于你问到的具体情况，我没有可以提供的消息。
关于第一个问题，一段时间以来，半岛形势明显好转，出现了致力于通过对话推进半岛无核化进程，并妥善解决相关方合理关切的积极势头。就你提到的具体情况，我不知道有关信息来源和美方一些官员作出评论的依据是什么，你可能需要向他们求证。在中方看来，自从美朝领导人6月12日在新加坡举行会晤以来，双方都表示要积极致力于落实两国领导人达成的共识。我们希望所有有关各方都能为顺利落实共识、巩固半岛对话和缓和势头、推进半岛无核化进程继续作出建设性努力，而不是相反。
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