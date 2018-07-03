北京市委书记蔡奇调研市属文艺院团 都说了啥？

原标题：蔡奇书记调研市属文艺院团强调：在建设全国文化中心繁荣首都文艺事业上有新作为

来源：“识政”公众号

撰文 | 王皓 陈涛 摄影 | 戴冰

昨天上午，市委书记蔡奇深入市属文艺院团就推动改革发展进行调研。他强调，市属文艺院团是建设全国文化中心、繁荣首都文艺事业不可或缺的重要力量，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，带头贯彻落实党中央关于文艺工作的方针政策，找准定位，深化改革，服务人民，狠抓发展，更好满足人民群众不断增长的对美好生活的需要，在建设全国文化中心、繁荣发展首都文艺事业上有新作为。

朝阳双井办公区集中了北京歌舞剧院、北京交响乐团、北京曲艺团、北京民族乐团等多家市属文艺院团。蔡奇来到这里，详细了解文艺院团改革发展情况。

走进院团深入调研

每到一处，他都先走进排练厅，察看演员训练情况，了解院团演出运营现状。

北京交响乐团在排练

北京歌舞剧院演员在创排

他说，文艺要有创作，更要有经典剧目，经典作品最能打动人。他勉励演职人员，首都文艺市场前途无量，院团要下基层、走市场，用精湛的表演满足市民对精神文化生活的需求。

与中国杂技团小学员交流

在中国杂技团察看校舍建设用地

随后，蔡奇又来到位于北京经济技术开发区的中国杂技团，了解“团校一体”发展模式，对所取得的成绩给予肯定。

蔡奇在座谈中说，13家市属文艺院团在长期发展中汇聚了一批人才，推出了许多精品力作，为北京争得了荣誉，也为繁荣首都文艺事业、丰富群众文化生活作出了积极贡献。进入新时代，每个市属文艺院团都要找准各自定位，要有新作为。要坚持分类指导，深化改革，进一步完善有利于激发活力、推动创新的运行机制。要坚持以人民为中心，推出更多体现时代精神、首都水准、北京特色的作品。要狠抓发展，重在人才培养，带好队伍。各院团要有领军人物、有名角，要在剧目上下功夫，精益求精搞好创作，用作品赢得市场、传承文化。

蔡奇指出，北京人艺是中国话剧艺术的殿堂，要以创作优秀作品为中心环节，讲好北京故事、中国故事。北京京剧院流派多样、老中青梯队结构完整，要多出叫得响、留得住、传得开的精品剧目。北方昆曲剧院要积极策划演出和国际交流活动，传承发展好昆曲这一传统文化瑰宝。北京交响乐团要壮大创作和演出团队，拉近市民群众与高雅艺术的距离。

蔡奇指出，演艺集团要集中精力办好所属院团。中国杂技团要坚持团校一体发展，实施精品战略，让世界看到最好的杂技。中国评剧院用好全国地方戏演出中心平台，打造地方戏演出的标杆。中国木偶艺术剧院要努力出精品，成为中国木偶艺术的引领者。北京歌剧舞剧院要增强艺术生产力，扩大社会知名度和影响力。北京儿童艺术剧院要优先保障艺术品质，努力形成综合性儿童文化产业链。北京曲艺团要发挥“小、快、灵”的特点，创作更多紧跟时代、反映现实生活的优秀曲艺剧目。北京民族乐团要精准定位创作方向，大胆创新，打造更多市场化精品。北京市河北梆子剧团要抓好代表剧目创排，稳步提升戏迷群体。北京市曲剧团要坚持以曲剧剧目为主，担负起传承发展地方戏曲的职责。

蔡奇强调，要把市属文艺院团改革发展作为市里专项工作来抓。院团不分大小，不分身份，有关区和市级部门都要予以关心和支持。要坚持“一团一策”，盘活市区属文化资源，推进规划项目建设，完善扶持政策措施，统筹解决市属文艺院团驻场问题。

市领导杜飞进、崔述强、王宁参加。

座谈会后，文艺工作者继续向蔡奇汇报院团发展

责任编辑：张玉