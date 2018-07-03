原标题：台学者：美国有可能售台攻击性武器

据香港中评社6月3日报道，台湾建国科技大学通识教育中心副教授杨仲源接受中评社采访表示，“美台军事同盟”能发展到什么阶段，关键还是看白宫的态度。大陆和平崛起，美方也不希望跟大陆有大型军事冲突，所以美方绝对不可能回到冷战时期，派第七舰队协防台湾，更不可能派美军来参与“两岸战争”，美方只是要“平衡”两岸军事，不让大陆发展太快，军售是最符合美国利益的方式。只是过去都卖防御性武器，未来有可能会发展成卖攻击性武器。

图片来自台媒

杨仲源表示，检查美国国会通过的“对台法案”，无论国防授权法，还是“台湾旅行法”，都是宣示性大于实质性，至于美国“友台”能做的什么程度，关键还是白宫的态度。目前观察美军军舰停靠台湾港口的可能性非常小，因为连美国内部都有人认为，此举只会让台湾更危险，

杨仲源认为，大陆军事崛起，已是最近亚太地区的新常态，美国最在意就是国家安全，担心大陆通讯产业过于发达，因此主动制裁中兴通讯，更要求美国官方不能采购华为手机。

杨仲源表示，以目前两岸交流这么密切的情况下，“美台军事同盟”能发展到什么阶段，主要关键还是看白宫的态度。大陆采取和平崛起，美国也不希望跟大陆产生很大的军事冲突，所以最终还是以军售来体现“美台军事同盟”的意涵，只是过去都卖防御性武器，未来有可能会发展成卖攻击性武器。

杨仲源强调，美国对抗大陆，绝对不可能回到冷战时期，派第七舰队协防台湾，更不可能派美军来参与“两岸战争”，美方只是要“平衡”两岸军事间失衡的状况，不要让大陆发展太快，而维持台海军事平衡，武器军售是最符合美国利益的方式。

杨仲源认为，除非蔡英文不打算连任，否则以目前的两岸互动方式，蔡英文明白如果跟“台独”走的太近，反而会流失中间选民。更何况民进党以现在的支持度，可能在县市长会掉几席，会影响民进党执政的力道，强硬的态度可能会因为败选而收敛，选举变数还是相当多。

国台办发言人马晓光6月13日表示，近日台湾媒体报道的有所谓台湾的“国安”人士和绿营学者放言，说美国将会在朝鲜半岛局势稳定后，进一步插手台海，支持民进党当局。那么我可以告诉他们，这是一厢情愿的“神逻辑”，是对国际形势的重大误判，也是对台湾民众的蓄意误导。众所周知，“台独”势力是台海和平稳定的最大威胁，是对台湾同胞利益和中华民族整体利益的最大危害。我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋，捍卫国家主权和领土完整，绝不允许国家分裂的历史悲剧重演，任何人都不要低估我们的决心和实力。

责任编辑：吴金明