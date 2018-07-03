胡海峰任浙江丽水市委书记 任职现场画面曝光(图)

原标题：胡海峰任职现场

7月2日，浙江省嘉兴市、丽水市和人力社保厅主要领导联动调整，涉及4人，其中嘉兴党政一把手同时调整，丽水调整市委书记。

嘉兴市委原书记鲁俊调任浙江省委组织部副部长（兼）、浙江省人力社保厅党组书记，并被提名为浙江省人力社保厅厅长；嘉兴市委副书记、市长胡海峰跨市任丽水市委书记；丽水市委书记张兵任嘉兴市委书记；宁波市委常委、北仑区委书记毛宏芳任嘉兴市委副书记，并被提名为嘉兴市长候选人。

同在7月2日下午，丽水、嘉兴和浙江省人力社保厅召开会议，宣布人事调整决定。

在丽水，浙江省委常委、秘书长陈金彪出席会议并讲话，浙江省委组织部副部长温暖宣读省委任免决定，丽水市委副书记、市长吴晓东主持并作表态发言。

陈金彪指出，这次丽水市委主要领导同志的调整，是省委从全省工作大局和市级领导班子建设的实际出发，通盘考虑、慎重研究决定的。近年来，丽水市委在省委的领导下，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以“八八战略”为总纲，团结带领全市广大干部群众，强化“尤为如此”使命担当，奋力推进各项事业发展。前不久，习近平总书记专门点名表扬丽水，高度肯定丽水的工作，这是对丽水广大干部群众极大的鼓励和鞭策。

陈金彪介绍了胡海峰的情况：胡海峰同志思想素质好，“四个意识”强，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行中央和省委决策部署态度坚决，行动有力、视野开阔、思路清晰，谋划发展格局大，稳重干练、敢于担当，推进工作力度大，统筹协调能力强，勤勉敬业、作风务实，自我要求严格，干部群众认可度高。省委认为，胡海峰同志是丽水市委书记的合适人选。希望市四套班子切实把思想和行动统一到省委的决定上来，像支持张兵同志一样支持胡海峰同志的工作，各级领导干部要统一思想，恪尽职守，同舟共济，团结奋斗，努力维护全市上下团结和谐稳定的大好局面，维护省委决定，确保市委主要领导顺利交接。

胡海峰在表态发言时表示，省委决定由我担任丽水市委书记，这是组织的信任、关心和厚爱，深感荣幸，更感到使命光荣、责任重大，对此完全拥护、坚决服从，并决心倍加努力、恪尽职守、不辱使命。接过接力棒、踏上新征程，将秉承历届市委的优良传统，紧紧依靠全市广大干部群众的智慧和力量，与大家团结一致，勠力同心，忠实履行好自己的职责。将胸怀赤诚之心，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终做到政治坚定，对党忠诚；胸怀进取之心，始终做到奋发有为、重任在肩；胸怀爱民之心，始终做到牢记宗旨、为民用权；胸怀自警之心，始终做到严格自律、清正廉洁。将坚持集体领导，带头执行好民主集中制，积极营造相互尊重，彼此理解，包容协作，和谐相处的良好局面，团结带领市委一班人勤勉工作，潜心干事，全力以赴建设发展好丽水、全心全意服务奉献好百姓。

吴晓东表示，完全拥护、坚决服从省委的决定，将全力以赴支持和配合胡海峰同志开展工作。全市各级领导干部要切实把思想和行动统一到省委的决定上来，确保市委主要领导的顺利交接和工作的平稳过渡，确保丽水改革发展稳定各项工作扎实推进，在以胡海峰书记为班长的市委坚强领导下，团结一心，始终牢记习近平总书记“尤为如此”重要嘱托，为加快建设全省大花园最美核心区，加快高质量实现“两大历史使命”，确保与全省同步实现“两个高水平”，开辟“绿水青山就是金山银山”新境界而不懈努力。

在嘉兴，浙江省委常委、省纪委书记、省监委代主任任振鹤出席会议并讲话，浙江省委组织部常务副部长张学伟宣读省委任免决定，嘉兴市委副书记孙贤龙主持会议并作表态发言。

任振鹤在讲话中指出，这次嘉兴市委市政府主要领导同志的变动，是省委从全省工作大局和嘉兴市领导班子建设的实际出发，通盘考虑，慎重研究决定的。近年来，嘉兴市委、市政府在省委、省政府领导下，深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以饱满的工作状态，团结带领全市广大党员干部，大力弘扬红船精神，锐意进取，奋力拼搏，全市经济实力明显提升，发展活力持续增强，城乡统筹有序推进，民生福祉不断增进，党的建设全面加强，这些成绩的取得是全市各级党组织和广大干部群众团结奋斗的结果，是嘉兴市四套班子共同努力以及老同志支持帮助的结果，也凝聚着鲁俊、胡海峰两位同志的心血和汗水。

张兵表示，坚决服从、完全拥护省委的决定。省委决定由我担任嘉兴市委书记，是对我莫大的信任和厚爱。嘉兴南湖红船是我们党梦想起航的地方，嘉兴是长三角区域重要节点城市，是人杰地灵、文化璀璨、风华绝代的江南水乡。能到嘉兴来工作，我感到十分光荣。在今后工作中，我将以“朝受命、夕饮冰”的事业心，“昼无为、夜难寐”的责任感，兢兢业业、脚踏实地、不懈奋斗，决不辜负省委的重托和嘉兴人民的期望。

毛宏芳表示，嘉兴是中国共产党出发的地方，是干事创业的热土。从今天起，我将以嘉兴为家、以嘉兴为傲。传承好红色基因，带头践行习近平新时代中国特色社会主义思想，勇做红船精神的传播者、“八八战略”的执行者、市委决策的施工者。牢记好时代使命，在市委领导下，以更加饱满的状态、更加主动的姿态、更加积极的心态，扑下身子抓落实，深入一线破难题，把市党代会确立的各项目标任务一抓到底，加快推进嘉兴高质量发展。扮演好身份角色，热爱嘉兴、扎根嘉兴、融入嘉兴、奉献嘉兴，尽心、尽力、尽情、尽责把嘉兴的事情干好；下最大力气做好富民、惠民、便民、安民的工作，让发展更有温度，让幸福更有质感。坚定维护好个人政治形象、工作形象、作风形象、廉洁形象。

在浙江省人力社保厅，浙江副省长王文序（此前兼任人力社保厅党组书记、厅长）主持会议并讲话，浙江省委组织部常务副部长张学伟宣读省委决定并讲话，鲁俊作表态发言。

鲁俊表示，坚决拥护省委决定，自觉提高站位，增强定力；加强学习，勤勉履职；发扬民主，增进团结；严于律己，清廉干事，努力为实现人力社保事业高质量发展、为“两个高水平”建设贡献力量。

来源：丽水日报、丽水电视台，嘉兴日报

责任编辑：余鹏飞