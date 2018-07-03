混迹天津老板圈官员案情首披露:包工头因他赚上亿

原标题：混迹天津“老板圈”的代表官员，案情首披露

7月2日，中国裁判文书网公布的两份判决书《天津市亚奇建设开发有限公司、王大儒单位行贿一审刑事判决书》、《王功伟行贿一审刑事判决书》，披露了天津市津南区水务局原局长万继全受贿案的部分案情。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，万继全是天津经营“老板圈”的“代表官员”。

中纪委旗下《中国纪检监察》曾刊文披露：天津市红桥区委原区委书记张泉芬是黄兴国“圈子”里的人，并因此顺利坐上了区委书记的宝座；天津市还曾存在“秘书圈”“友谊圈”“商人圈”等多个“圈子”，其中，“津南区水务局原党委书记、局长万继全的身后，始终跟着一个‘商人圈’，随着他职务提升，一个个小包工头也发展为上亿资产的大老板”。

天津市纪委也曾通报“搞圈子”的3个典型案例：天津港集团公司原董事长于汝民培植形成“秘书圈”等小圈子；红桥区政协原副主席李可“建友谊圈”；津南区水务局原局长万继全身边有老板“一路跟随”。

可见，万继全是经营“老板圈”的代表官员。那么他都有哪些违法行为呢？

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，去年12月4日，天津市津南区人民法院网发布消息称，万继全犯受贿罪，一审被判处其有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元。

据其披露：万继全历任天津市津南区文化局局长、党委书记；天津市津南区北闸口镇党委书记；天津市津南区水务局党组书记、局长；区委委员。2005年至2012年间，万继全在任职期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受若干公司赠送的财物价值共计人民币356.1168万元。

不过，天津市津南区人民法院网并没有透露万继全的受贿详情。前文提到的中国裁判文书网最新公布的两份判决书显示，万继全收受了天津市亚奇建设开发有限公司、王大儒和王功伟的贿赂。

先看看万继全与天津市亚奇建设开发有限公司、王大儒的交往。

王大儒是天津市亚奇建设开发有限公司（以下简称亚奇公司）的法定代表人。据判决书：2007年至2008年，时任天津市津南区北闸口镇党委书记的万某（即万继全），利用职务便利，违反相关规定，帮助王大儒经营的不具备房地产开发资质的亚奇公司，承揽了北闸口镇人安某住宅楼项目开发工程。后又违规将北闸口镇人民政府下属集体企业天津市巨厦房地产开发中心法定代表人变更为王大儒，使亚奇公司能以该中心的资质开发该项目。

2009年，因施工地块不能用于商品房建设，“万某又利用职务便利进行协调，帮助亚奇公司违规借用津南区建设管理委员会下属企业家福安居建设有限公司的开发建设经济适用房的资质，对人安西里住宅楼项目进行开发”。

后因亚奇公司资金不足，“万某又利用职务便利，帮助被告单位亚奇公司获得北闸口镇人民政府及其下属鑫泰鼎实投资发展有限公司等单位垫付的资金共计人民币1.3亿余元”。

判决书称：2012年春节期间，王大儒为表示感谢，将一张金额为100万元的天津农商银行借记卡送予万某。万某将该卡据为己有并部分使用，后约定利息，将该卡内其余资金80余万元借予宋某使用。

上述判决书披露的案情表明，王大儒在万继全的关照下，一路“闯关”，解决了没有施工资质、资金不足等一系列难题，万继全帮他筹集了1.3亿余元资金。他则送给万继全100万元“感谢费”，其中的80万元，居然被万继全用来“放贷”，约定利息后借给他人。

再看看万继全与王功伟的交往。

王功伟是天津市伟达储运有限公司法定代表人。据判决书：2007年起，王功伟在天津市津南区北闸口镇开发建设人安东里小区工程，该小区一期工程竣工后因故滞销。2008年，时任北闸口镇党委书记的万某（即万继全），利用职务便利，促成北闸口镇人民政府出资收购人安东里小区一期工程作为还迁安置用房，帮助王功伟解决了滞销问题。王功伟为表示感谢并为后续工程中继续获得万某帮助，于2009年向万某赠送一张存款为人民币10万元的中国农业银行借记卡，后被万某用于支付其天嘉湖枫情阳光城10号楼1门301号房产的定金及装修费用。

2009年至2011年，“万某利用职务便利，再次促成北闸口镇人民政府继续出资收购了王功伟开发建设的人安东里小区二期工程，作为还迁安置用房，帮助被告人王功伟解决资金回笼问题”。

上述判决书内容简而言之，王功伟在万继全担任党委书记的北闸口镇，开发建设了一个小区，可小区一期工程竣工后滞销。万继全“出手”，由北闸口镇政府“接盘”，使这个滞销的项目成了还迁安置用房。王功伟得到好处，送给万继全10万元。之后万继全再次“出手”，让北闸口镇政府再次“接盘”，小区二期工程也成了还迁安置用房。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，王大儒、王功伟均已获刑，并获从轻处罚。

王大儒犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；王功伟犯行贿罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。

两份判决书显示，王大儒的单位行贿行为、王功伟的行贿行为，发生在刑法修正案（九）实施以前，根据从旧兼从轻原则，应适用修正前刑法。两人归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。

责任编辑：余鹏飞