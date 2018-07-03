前所未有 台当局为这事罕见用简体字发了一份声明

这两天，台当局一个“史无前例”的举动震惊了岛内外。

6月29日，台外事部门公开发布了一则声明。而这则声明，“前所未有”地使用了简体字。

声明说，台当局从没有将太平岛租借予外国的计划，包括美国在内的其他国家，也从未向台湾提出租借该岛的请求。

这份声明被认为是对此前一天（6月28日）国防部发言人吴谦“租借太平岛给美军的提议十分危险”表态的回应。

▲太平岛（图片来自网络）

与此同时，这也是台当局在一个月内第二次对此问题进行澄清。

但后续事态发展却多少“超出预期”——声明一出，“简体字”立刻成为舆论焦点，至于内容本身，反而热度有限。

而“灭火”也好，“转移焦点”也罢，这则看似简短的声明所暴露的一系列真相都表明，这一切没那么简单……

让台当局两次紧急“灭火”的，原来是绿媒自造的假新闻……

台外事部门第一次发声明澄清“将太平岛租给美军”一说，是在6月10日。

但此后岛内“租借太平岛”声音却始终没有停息。

于是有了6月29日简体字声明出炉。

后续报道中，台媒纷纷以“罕见”为台当局这则简体声明定调，而台湾《联合报》则确认：这是台当局“第一次以简体字发布新闻回应”。

▲《联合报》报道截图

值得注意的是，就是这则意在“澄清”的声明里，台当局还话中有话地补了一句：“无论岛内或岛外的不实报导，显然意图制造区域不安或两岸争端”。

等一下，“不实报导”又是哪一出？

很显然，在绿媒的炒作中，这句话无疑指向大陆。

如台湾“中央社”6月10日就曾报道称“大陆军事网站指台湾要将太平岛出借给美军”，台外事部门因此“严正澄清，要求停止这种造谣”。而最近的岛内部分绿媒更直指“大陆炒作租岛谣言”。

但小锐却在查阅中发现，最先爆出“租借太平岛”一事的不是别人，正是绿媒自身。

早在6月4日，台湾《壹周刊》就言之凿凿报道称，“台湾亲绿营智库正在研议将太平岛租借给美军的可能性”。

文章说，知情人士透露，该智库內部提出租借太平岛给美方的想法，也曾经和高层将领交换意见，反应以正面评价居多。只不过这一“构想还在研议阶段”，是否形成政策“变数仍大”。

报道刊出后，岛内媒体纷纷转载，一时成舆论热点，继而才引发大陆媒体乃至官方反应。

然而，就在事情发酵近一个月后的6月29日，《壹周刊》提到的亲绿营智库却突然发声明称，该智库从未提议将太平岛租借他国，媒体的相关报道是“假新闻”。

▲绿营智库官网截图

绿媒造假，台当局应和，但这波看上去很溜的操作没有瞒过两岸网友的火眼金睛。

台当局连发声明是担心擦枪走火？有舆论称其实是在挑衅

“简体字声明是在灭火，担心擦枪走火及危机升高。”

对于台当局发简体声明背后的心态，台湾《旺报》6月30日刊文说，台当局显然意识到此议题事涉敏感，几乎是大陆的红线，故赶紧出来“灭火”。

▲《旺报》报道截图

文章说，台当局明显感受到压力及危机感，所以才会在10日已发过声明的情况下，于29日再澄清一次。“再一次急忙澄清，就是觉得事态严重，不能让大陆误判。”

但台媒注意到，这则简体字声明的正文前，台外事部门还特意添加了一段繁体字导语——

“如果阅读繁体字有困难，请参阅简体字版如下。”

据台湾“民视新闻网”透露，这句话由台外事部门负责人吴钊燮亲自加注，“酸度破表”。

而岛内舆论更由此认为，台当局外事部门此次用简体字发布声明，有“酸”大陆看不懂繁体字的意味，“灭火”反而变成一种挑衅。

淡江大学学者王高成就指出，台当局故意说“如果阅读繁体字有困难”，带有挑衅与羞辱对岸的味道，属于过度表态，是不必要的情绪反应。

台湾《中国时报》6月30日则刊文说，“台湾可能租借太平岛给美军”的说法从蔡英文上台以来就时有所闻，随着两岸关系冷冻，大陆当然会质疑和警惕有关太平岛租借的各种传闻。

如今台外事部门还刻意用简体字向大陆“呛声”，更凸显高度的不信任，使猜疑、对立情势升高。

▲《中国时报》报道截图

文章最后发问道：“台当局在发声明‘酸’大陆同时，是否也能思考，两岸猜疑不断、宁硬勿软的问题症结究竟何在？”

更吊诡的是，当小锐试图在台湾外事部门官网上查找这份简体字声明加以确认时，不料还发现了一个令人哭笑不得的真相。

据《中国时报》报道，这份简体字声明仅由台外事部门私下传给台湾媒体，并未放上官网。

看来，一则短短的简体字声明，却承载着台当局和绿媒如此无限心机，小锐也只能感叹一句：不服不行！

想借简体字做文章却连连出错，台当局被吐槽“没水准”

“台当局发简体字声明”的消息一出，瞬间开启吐槽模式的，还有两岸网友。

让大陆网友颇觉好笑的，除了台当局“莫名的优越感”，当然还有简体字声明里那些“错别字”。

台湾网友也没闲着，不仅讽刺台当局“没水准”，更有人划出重点：不论简体字还是繁体字都是中国字。

在中国社科院台湾研究所副研究员钟厚涛看来，绿媒炒作所谓“简体字”，显然是在转移和模糊焦点。

“问题的实质是台当局表态不会开放太平岛，岛内‘台独’势力却选择回避关键问题，而是通过炒作简体字来转移焦点、抹黑大陆，最后只能沦为笑柄。”钟厚涛说。

对于为何台当局在短期内接连对该问题澄清两次，钟厚涛表示，当前两岸没有任何渠道进行官方交流，当局只能通过隔空喊话的方式进行表态。

“台当局担心如果任由谣言传播，可能会造成大陆误判。”钟厚涛说。

钟厚涛同时透露，虽然涉事智库指相关报道是“假新闻”，但岛内智库甚至是官方智库的确研究过开放太平岛这一议题。

“岛内一些‘台独’势力的确希望开放太平岛，强化与美国的连结，使台湾有可能融入到美国的‘印太战略’中。”钟厚涛说。

“如果蔡英文当局胆敢开放太平岛，大陆一定不会袖手旁观。”钟厚涛强调。

这一切也正如吴谦大校在28日国防部记者会上所说：“这种提议是十分危险的，任何有损中华民族利益的言行，都将遭到海峡两岸所有中国人的坚决反对。中国人民解放军将坚决捍卫国家主权、安全和领土完整。”

责任编辑：霍宇昂