美国周五将对华加征关税 外交部：中方已做好准备

原标题：2018年7月3日外交部发言人陆慷主持例行记者会

问：美国将于本周五对中国商品加征关税。你能否介绍中国政府采取什么应对措施以减少美方举措对中国经济产生的影响？尤其是减少对中国消费和金融市场产生的负面影响？

答：中国政府当然有义务维护我们自身的正当权益，包括中国产业界和消费者的正当权益。

关于你提到的具体问题，最近中国商务部新闻发言人已经多次作出了明确表态，强调如果美方出台所谓的征税清单，中方已经做好准备，将综合使用各种必要的举措，坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。

问：7月2日至3日，“一带一路”法治合作国际论坛在北京举行。你能否介绍一下论坛有关情况和主要成果？

答：由中国外交部和中国法学会联合举办的“一带一路”法治合作国际论坛今天上午刚刚闭幕。论坛发表了共同主席声明，提出要在共商、共建、共享原则基础上开展法治合作，遵守和完善有关国际规则体系，积极预防和妥善解决争端，深化“一带一路”法治交流与合作，为“一带一路”提供更加坚实的法律支撑和制度保障。我们注意到，论坛受到高度关注。

王毅国务委员兼外交部长在论坛开幕式上演讲时指出，规则法治既是“一带一路”走向世界的通行证，也是应对风险挑战的安全阀，既要推进“一带一路”基础设施的“硬联通”，也要加强“一带一路”规则标准的“软联通”。中国鼓励并支持“一带一路”法治交流与合作，将出资实施“‘一带一路’法治合作研修项目”。

中方愿与国际社会各方一道，加强包括国际法治合作在内的各领域合作，推动“一带一路”建设取得更大进展。

问：中国驻美国大使馆上周发布了针对中国公民的旅行提醒，注意防范在美国可能遇到的一些风险。中方发布旅行提醒是否与近期中美关系紧张有关？换句话说，此时发布旅行提醒是否有政治方面的考虑？

答：中国外交部和中国驻外使领馆有义务、有职责就中国公民往访国家或地区可能出现的一些风险及时给予提醒。

暑期是中国公民进出美国的高峰，中国驻美使领馆发布这样的提醒，完全是职责范围内的事情。

问：第一，美国国务院昨天称希望将伊朗的石油出口额降为零。中国在这方面会与美国进行何种程度的合作？如果美国制裁中国与伊朗进行贸易往来的企业，中方如何回应？第二，特朗普的律师朱利安尼和美国总统国家安全事务助理博尔顿公开谋求伊朗政权更迭。中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，中方一贯反对单边制裁和“长臂管辖”。中国和伊朗是友好国家。我们在符合各自国际法义务的框架内保持着正常交往与合作，这无可非议。

关于第二个问题，中方一贯主张国家之间在和平共处五项原则基础上发展彼此关系，其中一项重要的原则是互不干涉内政，一国的独立、主权和领土完整应得到充分尊重。一国选择什么样的政治制度和发展道路应由本国人民自己决定。

问：近日，有美国媒体报道称，中方用“债务陷阱”让斯里兰卡将汉班托塔港拱手相让，并称中方在斯建设汉班托塔港有军事意图。中方对此有何评论？

答：这样严重歪曲事实的报道要么就是不负责任，要么就是受命于别有用心之人。我们希望有关媒体不要真地热衷于假新闻。

建设汉班托塔港是斯里兰卡历届政府和人民的愿望。中方鼓励有关中国企业在平等、互利基础上，按照商业原则同斯方开展汉港项目合作。中国金融机构根据斯方需求，对斯方解决融资缺口提供了支持。其后，随着项目进展，中方又根据斯方愿望，努力就相关资产配置进行了调整。这些都是有利于双方的商业合作。所谓“债务陷阱”谎言的编造者，如果自己不能给予发展中国家实实在在的帮助，至少可以对其他国家的真诚合作保持一个健康的心态。

我可以告诉这些人，中斯双方致力于继续推进汉港项目合作，实现斯方成为印度洋物流中心的目标。这不仅有利于斯里兰卡经济发展，也有利于区域互联互通和地区国家共同繁荣。

问：美国政府有关部门昨天建议，拒绝中国移动在美提供电信服务的申请，认为该公司对美国国家安全构成潜在威胁。中方对此有何评论？

答：中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则在遵守投资目的地国家法律基础上开展投资合作。

我们敦促美国有关方面摒弃冷战思维和零和博弈过时理念，正确看待有关问题，停止对中资企业的无端猜测和无理打压，为中资企业赴美投资经营提供公平良好环境，多做有利于中美互信与合作的事。这符合两国共同利益。

问：美国国务卿蓬佩奥近日将访问朝鲜，中方对此访有何期待？

答：我们注意到有关消息。上月美朝领导人在新加坡成功举行会晤并取得了积极成果。我们希望美朝双方继续相向而行、互释诚意，切实落实好两国领导人达成的共识，推进后续协商取得进展。

问：据报道，6月23日失踪的泰国12名少年足球运动员和1名教练昨天被救援人员发现，所有人都还活着且生命体征尚好。我们注意到，有中国民间救援队自发参与到有关搜救行动中。请问你对此有何评论？

答：作为泰国的亲密友好邻邦，我们从一开始就十分牵挂泰方失踪人员的安危。我们对搜救行动取得重大进展、所有失踪人员都被找到且生命体征尚好感到欣慰。你提到有中国民间救援人员自发积极参与到有关搜救行动中去，我想这正印证了中国有句话叫“一方有难、八方支援”，更说明了“中泰一家亲”。

我们希望这些孩子和他们的教练尽快完全获救，祝愿他们早日康复。

问：关于受声波影响事件，在同中方沟通过程中，美方是否怀疑这可能是第三方政府所为？中方在协助美方开展调查方面都做了哪些工作？

答：我们已经回答过相关问题。中方有关部门已经进行过一些调查，没有发现导致美方所说情况的原因或者线索。我们也说过，如果美方有进一步的详细情况，可以向中方提供，中国有关方面愿意同美方保持密切沟通。

责任编辑：霍宇昂